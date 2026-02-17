Tripadvisor: Τρεις παραλίες στην Κρήτη και μία στην Κέρκυρα ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου για το 2026
Παραλίες της Κρήτης βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας με τις 19 κορυφαίες.
Τέσσερις ελληνικές παραλίες βρίσκονται στην Λίστα με τις 24 κορυφαίες παραλίες του κόσμου για το 2026 σύμφωνα με τη σχετική Λίστα που δημοσιοποίησε σήμερα η Tripadvisor. Επίσης, στην ευρωπαϊκή Λίστα με τις 19 κορυφαίες παραλίες τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν παραλίες της Κρήτης ενώ υπάρχουν άλλες 3 ελληνικές παρουσίες.
Αναλυτικά στην παγκόσμια λίστα με τις καλύτερες παραλίες, η παραλία Ελαφονήσι και η λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη κατέλαβαν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Στην 11η θέση κατατάχθηκε η παραλία Φαλάσαρνα, επίσης στην Κρήτη, ενώ τη 14η θέση κατέλαβε η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα. Την πρώτη θέση στην παγκόσμια λίστα κατέλαβε η παραλία Isla Pasion στο Cozumel του Μεξικού. Στην ευρωπαϊκή Λίστα με τις 19 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη την 1η θέση κατέλαβε η παραλία Ελαφονήσι τη 2η θέση η λιμνοθάλασσα του Μπάλου την 5η θέση η παραλία Φαλάσαρνα, την 7η θέση η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και τη 16η θέση η παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο.
