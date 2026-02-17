Πετάμε χαρταετό στην Αττική: Ιδανική εξόρμηση σε πάρκα, άλση και παραλίες
Πετάμε χαρταετό στην Αττική: Ιδανική εξόρμηση σε πάρκα, άλση και παραλίες
Την Καθαρά Δευτέρα ο ουρανός μετατρέπεται σε πολύχρωμο καμβά, με χαρταετούς που ανεβαίνουν ψηλά και δίνουν τον τόνο της ημέρας.
Όσες και όσοι δεν θα έχετε αφήσει την Αττική για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και θα αναζητάτε μέρη για να τιμήσετε το παραδοσιακό έθιμο του πετάγματος του χαρταετού, εδώ θα βρείτε μια λίστα για να το ευχαριστηθείτε μικροί και μεγάλοι, μαζί με μερικές συμβουλές ώστε να πάνε όλα καλά και, ενδεχομένως, να κερδίσετε το στοίχημα με τους φίλους σας για το ποιος χαρταετός θα πετάξει ψηλότερα.
Το να γεμίζει ο ουρανός με λογιών λογιών χρωματιστούς χαρταετούς είναι ένα όμορφο, φωτεινό θέαμα. Καταρχάς, για να πετάξει πιο εύκολα, πιο ψηλά και να παραμείνει εκεί για περισσότερη ώρα, υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που αξίζει να προσέξετε. Πριν μιλήσουμε για αυτά, όμως, να τονίσουμε ότι η τοποθεσία πρέπει να είναι χωρίς ηλεκτροφόρα καλώδια για να είμαστε ασφαλείς, καθώς και να είναι ανοιχτή, να μην έχει δηλαδή πολλά δέντρα ή κτήρια, για να μπορείτε να τρέξετε αλλά και να μαζέψετε εύκολα τον χαρταετό σας εάν πέσει. Γι’ αυτό προτιμώνται λιβάδια και παραλίες, ωστόσο στην Αθήνα αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, οπότε επιλέγονται συχνά και κάποια πάρκα με δέντρα. Χρειάζεται, φυσικά, να υπάρχει και ένα αεράκι για να βοηθήσει τον χαρταετό να πετάξει, αλλά όχι ιδιαίτερα δυνατό, ώστε να μπορείτε να τον ελέγξετε με άνεση.
