Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας: Μοναδικά οικοσυστήματα ζωής
Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας: Μοναδικά οικοσυστήματα ζωής
Ένα δίκτυο βιοποικιλότητας που σήμερα αποτελεί τον πυρήνα της φυσικής μας κληρονομιάς.
Η Ελλάδα συγκροτείται από ένα μωσαϊκό τοπίων που σπάνια συναντά κανείς συγκεντρωμένα σε τόσο μικρή γεωγραφική έκταση. Ορεινοί όγκοι, δασικά οικοσυστήματα, λίμνες και ποτάμια συνθέτουν το προφίλ ορισμένων από τους σημαντικότερους και πλέον ευαίσθητους βιότοπους της χώρας. Για αυτούς τους τόπους, που αποτελούν πυρήνες της φυσικής μας κληρονομιάς, θεσμοθετήθηκε ο θεσμός των Εθνικών Δρυμών. Πρόκειται για οριοθετημένες περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία, οι οποίες προστατεύονται με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των γεωλογικών χαρακτηριστικών και του φυσικού περιβάλλοντος συνολικά. Το δίκτυο των εθνικών δρυμών συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη προστασία αυτών των οικοσυστημάτων και στη διαφύλαξη του φυσικού τους πλούτου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα