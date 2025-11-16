Oδηγός 5 ημερών για τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα των Δολομιτών
Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κορυφές που σχίζουν τον ουρανό, λίμνες που μοιάζουν με φανταχτερά πετράδια και χωριά βγαλμένα από παραμύθι.
Ένας κόσμος βουνών που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς τους Δολομίτες. Εδώ η φύση αποκαλύπτεται στην πιο επιβλητική, άγρια και ταυτόχρονα αρμονική μορφή της, σχηματίζοντας εικόνες που με δυσκολία περιγράφονται με λόγια. Κορυφές αιχμηρές υψώνονται σαν πύργοι γεμάτοι δύναμη και μυστήριο, αίσθηση που απαλύνεται στους πρόποδές τους από κοιλάδες και λιβάδια γεμάτα με εκείνο το ζωηρό πράσινο που μοιάζει να ανήκει μόνο σε τούτο τον τόπο. Ανάμεσά τους λίμνες που λάμπουν σαν πετράδια, καθρεπτίζουν το μεγαλείο των βουνών όσο λιλιπούτεια χωριά με ξύλινα σπίτια και μπαλκόνια φορτωμένα λουλούδια, ολοκληρώνουν το βγαλμένο από παραμύθι σκηνικό.
Μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη των εικόνων, που ξεπερνούν τα όρια του συνηθισμένου, βρίσκομαι κι εγώ τυλιγμένη, σαν θεατής ενός σύμπαντος που ανήκει αποκλειστικά στα βουνά. Πέτρινες γραμμές κυριαρχούν στον ορίζοντα, συνθέτοντας μια σκηνή αδιάκοπης μεγαλοπρέπειας. Θεόρατοι βράχοι αλλάζουν μορφή και χρώμα στη διάρκεια της ημέρας – άλλοτε ψυχροί και αυστηροί, άλλοτε φωτεινοί και θερμοί σαν να φλέγονται – μοιάζουν ζωντανοί. Κι όποιος σταθεί απέναντί τους, βλέπει τη Γη να αφηγείται την ιστορία της με τον πιο μεγαλειώδη τρόπο.
