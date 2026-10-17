Η εντυπωσιακή πεταλούδα της Ρόδου και ο κύκλος ζωής της
Η εντυπωσιακή πεταλούδα της Ρόδου και ο κύκλος ζωής της
Η πεταλούδα της Ρόδου είναι ένας λόγος για να επισκεφθεί κανείς το νησί των Ιπποτών και την εντυπωσιακή Κοιλάδα όπου ζουν.
Όταν πήγα πενταήμερη στη Ρόδο, για ένα πράγμα στεναχωρήθηκα: Που ήταν αρκετά νωρίς για να θαυμάσω από κοντά την Κοιλάδα των Πεταλούδων.
Ήταν Απρίλιος και όταν φτάσαμε στην Κοιλάδα με το σχολείο, τίποτα δεν θύμιζε τις εντυπωσιακές εικόνες που περίμενα να δω. Είναι από τα διασημότερα αξιοθέατα του νησιού, αλλά και ένας ευλογημένος τόπος, αφού φιλοξενεί τα πανέμορφα έντομα και κάνει το μέρος να μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.
Ήταν λογικό να μην τις δω, αφού φτάνουν στη Ρόδο γύρω στον Μάιο, ένα μήνα μετά την επίσκεψή μου.
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Ήταν Απρίλιος και όταν φτάσαμε στην Κοιλάδα με το σχολείο, τίποτα δεν θύμιζε τις εντυπωσιακές εικόνες που περίμενα να δω. Είναι από τα διασημότερα αξιοθέατα του νησιού, αλλά και ένας ευλογημένος τόπος, αφού φιλοξενεί τα πανέμορφα έντομα και κάνει το μέρος να μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.
Ήταν λογικό να μην τις δω, αφού φτάνουν στη Ρόδο γύρω στον Μάιο, ένα μήνα μετά την επίσκεψή μου.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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