Γιατί ορισμένοι σκύλοι έχουν μπλε γλώσσα- Πότε υπάρχει λόγος ανησυχίας
Γιατί ορισμένοι σκύλοι έχουν μπλε γλώσσα- Πότε υπάρχει λόγος ανησυχίας
Για κάποιες φυλές σκύλων, η μπλε γλώσσα, είναι μέρος της φυσικής τους εμφάνισης ή ακόμα και σήμα κατατεθέν τους.
Η γλώσσα ενός σκύλου είναι κάτι που προσέχουμε περιστασιακά στην καθημερινότητά του, όταν, για παράδειγμα, λαχανιάζει, πίνει νερό ή μας χαρίζει το υπέροχο «χαμόγελό» του, αφήνοντάς την να κρέμεται έξω από το στόμα του.
Το χρώμα της, όμως, μας απασχολεί σπάνια, τουλάχιστον μέχρι να παρατηρήσουμε ότι δεν είναι το συνηθισμένο ροζ, αλλά μια πιο σκούρα απόχρωση που φέρνει περισσότερο σε μπλε ή μωβ.
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Το χρώμα της, όμως, μας απασχολεί σπάνια, τουλάχιστον μέχρι να παρατηρήσουμε ότι δεν είναι το συνηθισμένο ροζ, αλλά μια πιο σκούρα απόχρωση που φέρνει περισσότερο σε μπλε ή μωβ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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