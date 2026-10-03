Γιατί ορισμένοι σκύλοι έχουν μπλε γλώσσα- Πότε υπάρχει λόγος ανησυχίας

Για κάποιες φυλές σκύλων, η μπλε γλώσσα, είναι μέρος της φυσικής τους εμφάνισης ή ακόμα και σήμα κατατεθέν τους.