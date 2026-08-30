Τι μας διαφεύγει όταν γελάμε με «αστεία» βίντεο με γάτες στα social media

Aυτό που βλέπουμε στην οθόνη του κινητού μας συχνά δεν είναι παιχνίδι, αλλά μια μορφή μονόπλευρης διασκέδασης.