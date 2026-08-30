Τι μας διαφεύγει όταν γελάμε με «αστεία» βίντεο με γάτες στα social media
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Τι μας διαφεύγει όταν γελάμε με «αστεία» βίντεο με γάτες στα social media

Aυτό που βλέπουμε στην οθόνη του κινητού μας συχνά δεν είναι παιχνίδι, αλλά μια μορφή μονόπλευρης διασκέδασης.

Τι μας διαφεύγει όταν γελάμε με «αστεία» βίντεο με γάτες στα social media
Οι γάτες και το ίντερνετ έχουν μια σχέση που κρατάει χρόνια. Από τα πρώτα βήματα του World Wide Web, πολύ πριν εμφανιστούν τα social media και το ατέλειωτο scrolling, φωτογραφίες και αστείες εικόνες με χαριτωμένα αιλουροειδή κυκλοφορούσαν από email σε email χαρίζοντας χαμόγελα.

Σήμερα, φυσικά, το γατίσιο περιεχόμενο έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Viral βίντεο πλημμυρίζουν το feed μας, χνουδωτές πρωταγωνίστριες μετατρέπονται σε influencers και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι με τις δικές… αμφιλεγόμενες δημιουργίες.
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