Είδατε γλάρο στο κατάστρωμα του πλοίου; Γιατί δεν πρέπει να του δώσετε φαγητό
Είδατε γλάρο στο κατάστρωμα του πλοίου; Γιατί δεν πρέπει να του δώσετε φαγητό
Οι γλάροι, όπως και τα δελφίνια, μας συνοδεύουν συχνά στα καλοκαιρινά ταξίδια μας.
Τι πιο σύνηθες να δει κανείς μερικούς γλάρους στο κατάστρωμα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με καράβι. Μαζί με τα δελφίνια, είναι η πιο συχνή παρέα μας στα ακτοπλοϊκά ταξίδια και το σημάδι πως ξεκινούν οι διακοπές.
Οι περισσότεροι που θα δουν γλάρους, τώρα και με την άνθηση των Social Media, θα βγάλουν το κινητό για να τραβήξουν φωτογραφία ή βίντεο και να το ανεβάσουν στο λογαριασμό τους. Υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν να δουν τους γλάρους για να τους προσφέρουν φαγητό.
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Οι περισσότεροι που θα δουν γλάρους, τώρα και με την άνθηση των Social Media, θα βγάλουν το κινητό για να τραβήξουν φωτογραφία ή βίντεο και να το ανεβάσουν στο λογαριασμό τους. Υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν να δουν τους γλάρους για να τους προσφέρουν φαγητό.
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