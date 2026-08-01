Είδατε γλάρο στο κατάστρωμα του πλοίου; Γιατί δεν πρέπει να του δώσετε φαγητό
TOPETMOU

Είδατε γλάρο στο κατάστρωμα του πλοίου; Γιατί δεν πρέπει να του δώσετε φαγητό

Οι γλάροι, όπως και τα δελφίνια, μας συνοδεύουν συχνά στα καλοκαιρινά ταξίδια μας.

Είδατε γλάρο στο κατάστρωμα του πλοίου; Γιατί δεν πρέπει να του δώσετε φαγητό
Τι πιο σύνηθες να δει κανείς μερικούς γλάρους στο κατάστρωμα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με καράβι. Μαζί με τα δελφίνια, είναι η πιο συχνή παρέα μας στα ακτοπλοϊκά ταξίδια και το σημάδι πως ξεκινούν οι διακοπές.

Οι περισσότεροι που θα δουν γλάρους, τώρα και με την άνθηση των Social Media, θα βγάλουν το κινητό για να τραβήξουν φωτογραφία ή βίντεο και να το ανεβάσουν στο λογαριασμό τους. Υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν να δουν τους γλάρους για να τους προσφέρουν φαγητό.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network