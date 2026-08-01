6 απίστευτοι λόγοι που η γάτα σας ρίχνει τα παιχνίδια της μέσα στο νερό
6 απίστευτοι λόγοι που η γάτα σας ρίχνει τα παιχνίδια της μέσα στο νερό
Αν έχετε γάτα, είναι πολύ πιθανό όποτε της αλλάζετε το νερό, να βρίσκετε μέσα στο μπολάκι της κάποιο παιχνίδι.
Αν έχετε γάτα είναι πολύ πιθανό, όποτε της αλλάζετε το νερό, να βρίσκετε μέσα στο μπολάκι της κάποιο παιχνίδι. Κι αν την πρώτη φορά υποθέσατε πως μάλλον έτυχε και της έπεσε χωρίς να το καταλάβει, τις επόμενες φορές σιγουρευτήκατε ότι προφανώς γίνεται επίτηδες. Αλλά γιατί;
Οι γάτες γενικά αγαπούν το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνες από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους, καθώς έτσι καλλιεργούν το κυνηγητικό τους ένστικτο, διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους, μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται στις άλλες γάτες και καταπολεμούν τη βαρεμάρα τους. Εξάλλου το παιχνίδι είναι μία εξαιρετική μορφή άσκησης – ειδικά για γάτες που ζουν μέσα στο σπίτι και δεν κινούνται τόσο πολύ.
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Οι γάτες γενικά αγαπούν το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνες από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους, καθώς έτσι καλλιεργούν το κυνηγητικό τους ένστικτο, διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους, μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται στις άλλες γάτες και καταπολεμούν τη βαρεμάρα τους. Εξάλλου το παιχνίδι είναι μία εξαιρετική μορφή άσκησης – ειδικά για γάτες που ζουν μέσα στο σπίτι και δεν κινούνται τόσο πολύ.
Διβάστε περισσότερα εδώ
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