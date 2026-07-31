Drone καταγράφει για πρώτη φορά τη γέννηση μεγάπτερης φάλαινας – Εντυπωσιασμένος ο ερευνητής με το θέαμα
Drone καταγράφει για πρώτη φορά τη γέννηση μεγάπτερης φάλαινας – Εντυπωσιασμένος ο ερευνητής με το θέαμα
Για πρώτη φορά κατεγράφη η γέννηση μιας μεγάπτερης φάλαινας από drone και το θέαμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.
Μια μητέρα μεγάπτερη φάλαινα γέννησε στο μωρό της στις ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ερευνητής Alex Forest παρατηρούσε το κοπάδι με τις φάλαινες και είδε μια ασυνήθιστη κίνηση. Μία ήταν πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και κολυμπούσε με αργή ταχύτητα. Ο Forest αναρωτήθηκε αν κοιμόταν, χωρίς καν να φαντάζεται τι πρόκειται να συμβεί μπροστά του. Μόλις η φάλαινα ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, εκείνος πάτησε record για να βιντεοσκοπήσει τις κινήσεις της.
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