Drone καταγράφει για πρώτη φορά τη γέννηση μεγάπτερης φάλαινας – Εντυπωσιασμένος ο ερευνητής με το θέαμα

Για πρώτη φορά κατεγράφη η γέννηση μιας μεγάπτερης φάλαινας από drone και το θέαμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.