ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Drone καταγράφει για πρώτη φορά τη γέννηση μεγάπτερης φάλαινας – Εντυπωσιασμένος ο ερευνητής με το θέαμα
TOPETMOU

Drone καταγράφει για πρώτη φορά τη γέννηση μεγάπτερης φάλαινας – Εντυπωσιασμένος ο ερευνητής με το θέαμα

Για πρώτη φορά κατεγράφη η γέννηση μιας μεγάπτερης φάλαινας από drone και το θέαμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Drone καταγράφει για πρώτη φορά τη γέννηση μεγάπτερης φάλαινας – Εντυπωσιασμένος ο ερευνητής με το θέαμα
Μια μητέρα μεγάπτερη φάλαινα γέννησε στο μωρό της στις ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ερευνητής Alex Forest παρατηρούσε το κοπάδι με τις φάλαινες και είδε μια ασυνήθιστη κίνηση. Μία ήταν πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και κολυμπούσε με αργή ταχύτητα. Ο Forest αναρωτήθηκε αν κοιμόταν, χωρίς καν να φαντάζεται τι πρόκειται να συμβεί μπροστά του. Μόλις η φάλαινα ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, εκείνος πάτησε record για να βιντεοσκοπήσει τις κινήσεις της.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network