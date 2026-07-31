Γιατί οι γάτες μετατρέπουν το σπίτι μας σε βασίλειό τους
Γιατί οι γάτες μετατρέπουν το σπίτι μας σε βασίλειό τους
Η κατάληψη των πάντων μέσα στο σπίτι από τη γάτα σας είναι μια πραγματικότητα.
Επιστρέφετε στο σπίτι και βλέπετε την αγαπημένη σας βελούδινη πολυθρόνα γεμάτη τρίχες. Η πονηρή γάτα σας κάθεται στην πλάτη της, κοιτάζοντάς σας με ένα ύφος αδιαμφισβήτητης ανωτερότητας. Το σπίτι σας της ανήκει. Ξεκάθαρα.
Η θέληση της γάτας για κυριαρχία είναι κάτι απολύτως φυσικό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Μόνο έτσι θα είναι αρμονική η συμβίωση μαζί της. Σε καμία δηλαδή περίπτωση μην σκεφτείτε ότι η γάτα σας είναι κακομαθημένη ή ότι έχει δύσκολο χαρακτήρα. Πρόκειται για φυσικά ένστικτα που την ωθούν να ελέγχει το περιβάλλον της. Για αυτό το να τη μαλώσετε δεν έχει καμία αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η θέληση της γάτας για κυριαρχία είναι κάτι απολύτως φυσικό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Μόνο έτσι θα είναι αρμονική η συμβίωση μαζί της. Σε καμία δηλαδή περίπτωση μην σκεφτείτε ότι η γάτα σας είναι κακομαθημένη ή ότι έχει δύσκολο χαρακτήρα. Πρόκειται για φυσικά ένστικτα που την ωθούν να ελέγχει το περιβάλλον της. Για αυτό το να τη μαλώσετε δεν έχει καμία αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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