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Πώς να καθαρίζουμε σωστά τον σκύλο μας μετά το μπάνιο στη θάλασσα
TOPETMOU

Πώς να καθαρίζουμε σωστά τον σκύλο μας μετά το μπάνιο στη θάλασσα

Κάποιοι σκύλοι λατρεύουν τη θάλασσα και δεν χάνουν την ευκαιρία να κάνουν βουτιές.

Πώς να καθαρίζουμε σωστά τον σκύλο μας μετά το μπάνιο στη θάλασσα
Αν ο σκύλος σας είναι από αυτούς που δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά από το νερό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τον καθαρίσουμε μετά. Όπως θα μας συμβουλεύσει και ο κτηνίατρος, θα πρέπει να αποφεύγουμε να τον κάνουμε μπάνιο καθημερινά με σαμπουάν. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι να ακολουθήσουμε μια ρουτίνα περιποίησης μετά τη βουτιά στη θάλασσα, ώστε να μη μένει το αλάτι και η άμμος στο τρίχωμα, τα νύχια και άλλα σημεία του.

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