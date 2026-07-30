Πώς να καθαρίζουμε σωστά τον σκύλο μας μετά το μπάνιο στη θάλασσα
Πώς να καθαρίζουμε σωστά τον σκύλο μας μετά το μπάνιο στη θάλασσα
Κάποιοι σκύλοι λατρεύουν τη θάλασσα και δεν χάνουν την ευκαιρία να κάνουν βουτιές.
Αν ο σκύλος σας είναι από αυτούς που δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά από το νερό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τον καθαρίσουμε μετά. Όπως θα μας συμβουλεύσει και ο κτηνίατρος, θα πρέπει να αποφεύγουμε να τον κάνουμε μπάνιο καθημερινά με σαμπουάν. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι να ακολουθήσουμε μια ρουτίνα περιποίησης μετά τη βουτιά στη θάλασσα, ώστε να μη μένει το αλάτι και η άμμος στο τρίχωμα, τα νύχια και άλλα σημεία του.
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