Δροσίζει ένας ανεμιστήρας τον σκύλο; Τι να προσέξετε
TOPETMOU

Δροσίζει ένας ανεμιστήρας τον σκύλο; Τι να προσέξετε

Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει συνεχώς όλοι ψάχνουμε κάποιον τρόπο να δροσιστούμε – το ίδιο φυσικά θέλουμε και για τον σκύλο μας.

Δροσίζει ένας ανεμιστήρας τον σκύλο; Τι να προσέξετε
Αν και πολλοί χρησιμοποιούν το κλιματιστικό για να φτιάξουν ένα πιο ευχάριστο κλίμα μέσα στο σπίτι τους, μερικοί δεν το συμπαθούν και τόσο ή δεν το χρησιμοποιούν για άλλους λόγους, κι έτσι καταφεύγουν στον κλασικό, παραδοσιακό ανεμιστήρα.

Κι ενώ εμάς φαίνεται κάπως να μας δροσίζει το αεράκι του, κάνει διαφορά στον σκύλο μας ή συνεχίζει να υποφέρει το ίδιο από τη ζέστη;

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