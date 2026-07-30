Τα λάθη που κάνουμε και μας ξυπνάει η γάτα μας τη νύχτα
TOPETMOU

Τα λάθη που κάνουμε και μας ξυπνάει η γάτα μας τη νύχτα

Οι γάτες είναι λυκόφωτα ζώα, δηλαδή είναι πιο δραστήριες την αυγή και το σούρουπο και ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα λάθη που κάνουμε και μας ξυπνάει η γάτα μας τη νύχτα
Είναι αργά τη νύχτα και εσείς κοιμάστε. Ξαφνικά ακούτε τη γάτα σας να νιαουρίζει με έναν παραπονιάρικο τρόπο. Σκέφτεστε ότι πείνασε. Σηκώνεστε, της δίνετε φαγητό και ξαπλώνετε πάλι. Ο ύπνος όμως πάει.

Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι οι γάτες τείνουν να είναι δραστήριες συγκεκριμένες ώρες, κυρίως αμέσως μετά τη δύση του ήλιου και πολύ νωρίς το πρωί.

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