Τα λάθη που κάνουμε και μας ξυπνάει η γάτα μας τη νύχτα

Οι γάτες είναι λυκόφωτα ζώα, δηλαδή είναι πιο δραστήριες την αυγή και το σούρουπο και ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.