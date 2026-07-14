Με επίκεντρο το μέλλον της κτηνιατρικής πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Ομίλου Πλακεντία

Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα το μέλλον της κτηνιατρικής στην Ελλάδα, προχώρησε την Τρίτη 14 Ιουλίου ο Όμιλος Πλακεντία, στην Αίγλη Upstairs.