Με επίκεντρο το μέλλον της κτηνιατρικής πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Ομίλου Πλακεντία
Με επίκεντρο το μέλλον της κτηνιατρικής πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Ομίλου Πλακεντία
Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα το μέλλον της κτηνιατρικής στην Ελλάδα, προχώρησε την Τρίτη 14 Ιουλίου ο Όμιλος Πλακεντία, στην Αίγλη Upstairs.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις του κτηνιατρικού κλάδου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για τα ζώα συντροφιάς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων κτηνιάτρων και στελεχών του χώρου.
Ο Όμιλος Πλακεντία, καταγράφει σήμερα κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 12 εκατ. ευρώ, ενώ από την αρχή έχουν γίνει επενδύσεις άνω των 22 εκατ. ευρώ.
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Ο Όμιλος Πλακεντία, καταγράφει σήμερα κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 12 εκατ. ευρώ, ενώ από την αρχή έχουν γίνει επενδύσεις άνω των 22 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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