Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ο σκύλος; Από τι εξαρτάται

Ας είμαστε ειλικρινείς: Όλοι μας έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο με στιγμές που ο σκύλος μας κοιμάται.