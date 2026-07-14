Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ο σκύλος; Από τι εξαρτάται
TOPETMOU

Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ο σκύλος; Από τι εξαρτάται

Ας είμαστε ειλικρινείς: Όλοι μας έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο με στιγμές που ο σκύλος μας κοιμάται.

Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ο σκύλος; Από τι εξαρτάται
Ας είμαστε ειλικρινείς: Όλοι μας έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο με τον σκύλο μας να κοιμάται.

Όταν κοιμάται ανάσκελα, μπρούμυτα, με το ένα πόδι ψηλά, το αυτί να κρέμεται από το κρεβάτι και φυσικά, το ροχαλητό! Όλα αυτά είναι λόγοι για να κοιτάμε το τετράποδό μας και να λιώνουμε. Ευτυχώς οι σκύλοι κοιμούνται αρκετές ώρες μέσα στη μέρα και μας χαρίζουν όμορφα στιγμιότυπα και υλικό να δείχνουμε στους φίλους μας και τα social media.

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