Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ο σκύλος; Από τι εξαρτάται
Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ο σκύλος; Από τι εξαρτάται
Ας είμαστε ειλικρινείς: Όλοι μας έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο με στιγμές που ο σκύλος μας κοιμάται.
Ας είμαστε ειλικρινείς: Όλοι μας έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο με τον σκύλο μας να κοιμάται.
Όταν κοιμάται ανάσκελα, μπρούμυτα, με το ένα πόδι ψηλά, το αυτί να κρέμεται από το κρεβάτι και φυσικά, το ροχαλητό! Όλα αυτά είναι λόγοι για να κοιτάμε το τετράποδό μας και να λιώνουμε. Ευτυχώς οι σκύλοι κοιμούνται αρκετές ώρες μέσα στη μέρα και μας χαρίζουν όμορφα στιγμιότυπα και υλικό να δείχνουμε στους φίλους μας και τα social media.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όταν κοιμάται ανάσκελα, μπρούμυτα, με το ένα πόδι ψηλά, το αυτί να κρέμεται από το κρεβάτι και φυσικά, το ροχαλητό! Όλα αυτά είναι λόγοι για να κοιτάμε το τετράποδό μας και να λιώνουμε. Ευτυχώς οι σκύλοι κοιμούνται αρκετές ώρες μέσα στη μέρα και μας χαρίζουν όμορφα στιγμιότυπα και υλικό να δείχνουμε στους φίλους μας και τα social media.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα