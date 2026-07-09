Tο πτηνό που εκδικείται και «καρφώνει» στα άλλα τους εχθρούς του
Tο πτηνό που εκδικείται και «καρφώνει» στα άλλα τους εχθρούς του
Το πανέξυπνο και ικανότατο κοράκι, όχι μόνο θυμάται ποιος και γιατί το πείραξε, αλλά μπορεί να παίρνει εκδίκηση επί σειρά ετών.
Πρόκειται για ένα πανέξυπνο πτηνό, που φημίζεται για την ευρηματικότητα και τις ικανότητές του. Η προκατάληψη που το συνδέει με δυσοίωνα μαντάτα οφείλεται στο μαύρο χρώμα του, αλλά και στο γεγονός ότι μπορεί να τραφεί με ψοφίμια, κάτι φυσικά που είναι καλό για το περιβάλλον. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ταινία ορόσημο του Άλφρεντ Χίτσκοκ, “Τα Πουλιά”, με την οποία έχει συνδεθεί τα κοράκι. Ας σβήσουμε όλα αυτά που ακούγονται όμως, και ας πάμε στις απίστευτες ικανότητες που έχουν αυτά τα πτηνά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα