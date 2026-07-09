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Tο πτηνό που εκδικείται και «καρφώνει» στα άλλα τους εχθρούς του
TOPETMOU

Tο πτηνό που εκδικείται και «καρφώνει» στα άλλα τους εχθρούς του

Το πανέξυπνο και ικανότατο κοράκι, όχι μόνο θυμάται ποιος και γιατί το πείραξε, αλλά μπορεί να παίρνει εκδίκηση επί σειρά ετών.

Tο πτηνό που εκδικείται και «καρφώνει» στα άλλα τους εχθρούς του
Πρόκειται για ένα πανέξυπνο πτηνό, που φημίζεται για την ευρηματικότητα και τις ικανότητές του. Η προκατάληψη που το συνδέει με δυσοίωνα μαντάτα οφείλεται στο μαύρο χρώμα του, αλλά και στο γεγονός ότι μπορεί να τραφεί με ψοφίμια, κάτι φυσικά που είναι καλό για το περιβάλλον. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ταινία ορόσημο του Άλφρεντ Χίτσκοκ, “Τα Πουλιά”, με την οποία έχει συνδεθεί τα κοράκι. Ας σβήσουμε όλα αυτά που ακούγονται όμως, και ας πάμε στις απίστευτες ικανότητες που έχουν αυτά τα πτηνά.

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