Tο πτηνό που εκδικείται και «καρφώνει» στα άλλα τους εχθρούς του

Το πανέξυπνο και ικανότατο κοράκι, όχι μόνο θυμάται ποιος και γιατί το πείραξε, αλλά μπορεί να παίρνει εκδίκηση επί σειρά ετών.