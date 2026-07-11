5 αδιάψευστα σημάδια ότι έχετε ποντίκια στο σπίτι σας
5 αδιάψευστα σημάδια ότι έχετε ποντίκια στο σπίτι σας
Ένας κήπος ή μια αυλή είναι ελκυστικά μέρη για μερικούς ανεπιθύμητους επισκέπτες, όπως τα ποντίκια.
Ένας κήπος και μια αυλή είναι ελκυστικά σημεία στο σπίτι όχι μόνο για εμάς και τους φίλους μας, αλλά και για μερικούς ανεπιθύμητους επισκέπτες, όπως τα ποντίκια.
Δεν χρειάζεται το σπίτι μας να είναι στην επαρχία, αφού τα ποντίκια βρίσκονται τόσο στις πόλεις, όσο και στα χωριά. Βγαίνουν από υπόνομους, από χωράφια, αναζητώντας τροφή και τρέχουν να γλιτώσουν από τους θηρευτές τους. Όταν στην αυλή μας υπάρχει πλούσια βλάστηση, είναι δύσκολο να τα εντοπίσουμε. Τι μένει; Να βρούμε ίχνη τους και να προσπαθήσουμε να τα απομακρύνουμε από τον χώρο μας.
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Δεν χρειάζεται το σπίτι μας να είναι στην επαρχία, αφού τα ποντίκια βρίσκονται τόσο στις πόλεις, όσο και στα χωριά. Βγαίνουν από υπόνομους, από χωράφια, αναζητώντας τροφή και τρέχουν να γλιτώσουν από τους θηρευτές τους. Όταν στην αυλή μας υπάρχει πλούσια βλάστηση, είναι δύσκολο να τα εντοπίσουμε. Τι μένει; Να βρούμε ίχνη τους και να προσπαθήσουμε να τα απομακρύνουμε από τον χώρο μας.
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