Τι αισθάνεται ο σκύλος μας όταν τον μαλώνουμε
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Τι αισθάνεται ο σκύλος μας όταν τον μαλώνουμε

Γυρνάμε σπίτι και βλέπουμε ότι ο σκύλος έχει κάνει την ανάγκη του πάνω στο κρεβάτι. Τι κάνουμε; Τον μαλώνουμε και μετά νιώθουμε ενοχές.

Τι αισθάνεται ο σκύλος μας όταν τον μαλώνουμε
Γυρνάμε από το σπίτι μετά τη δουλειά και βλέπουμε να έχει κάνει ο σκύλος τις ανάγκες του πάνω στο κρεβάτι ή έχει μαδήσει τον καναπέ. Τι κάνουμε; Τον μαλώνουμε και μετά νιώθουμε ενοχές που το κάναμε.

Ο σκύλος μας τότε παίρνει ένα βλέμμα ενοχής ή κάποιες φορές κρύβεται ή αντιδράει. Μπορεί να γυρίσει το κεφάλι του από την άλλη ή απλά να κοκκαλώσει και να μείνει ακίνητος.
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