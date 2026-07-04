Τι αισθάνεται ο σκύλος μας όταν τον μαλώνουμε
Τι αισθάνεται ο σκύλος μας όταν τον μαλώνουμε
Γυρνάμε σπίτι και βλέπουμε ότι ο σκύλος έχει κάνει την ανάγκη του πάνω στο κρεβάτι. Τι κάνουμε; Τον μαλώνουμε και μετά νιώθουμε ενοχές.
Γυρνάμε από το σπίτι μετά τη δουλειά και βλέπουμε να έχει κάνει ο σκύλος τις ανάγκες του πάνω στο κρεβάτι ή έχει μαδήσει τον καναπέ. Τι κάνουμε; Τον μαλώνουμε και μετά νιώθουμε ενοχές που το κάναμε.
Ο σκύλος μας τότε παίρνει ένα βλέμμα ενοχής ή κάποιες φορές κρύβεται ή αντιδράει. Μπορεί να γυρίσει το κεφάλι του από την άλλη ή απλά να κοκκαλώσει και να μείνει ακίνητος.
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Ο σκύλος μας τότε παίρνει ένα βλέμμα ενοχής ή κάποιες φορές κρύβεται ή αντιδράει. Μπορεί να γυρίσει το κεφάλι του από την άλλη ή απλά να κοκκαλώσει και να μείνει ακίνητος.
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