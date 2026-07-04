Γιατί οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους πάνω μας; Η αληθινή σημασία του “bunting”

Αν ζείτε με γάτα, έχετε παρατηρήσει ότι συχνά πλησιάζει και τρίβει το κεφάλι της πάνω στα πόδια, στα χέρια ή ακόμα και στο πρόσωπό σας.