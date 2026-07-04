Γιατί οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους πάνω μας; Η αληθινή σημασία του “bunting”
Γιατί οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους πάνω μας; Η αληθινή σημασία του “bunting”
Αν ζείτε με γάτα, έχετε παρατηρήσει ότι συχνά πλησιάζει και τρίβει το κεφάλι της πάνω στα πόδια, στα χέρια ή ακόμα και στο πρόσωπό σας.
Αν ζείτε με μια γάτα, σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές πλησιάζει και τρίβει το κεφάλι της πάνω στα πόδια, στα χέρια ή ακόμα και στο πρόσωπό σας.
Η κίνηση αυτή, γνωστή και ως bunting, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές επικοινωνίας των αιλουροειδών και κρύβει πολύ περισσότερα από μια απλή εκδήλωση τρυφερότητας.
Οι γάτες χρησιμοποιούν την όσφρηση και τις μυρωδιές ως βασικούς τρόπους επικοινωνίας. Μέσα από το τρίψιμο του κεφαλιού τους αφήνουν φερομόνες, οι οποίες μπορούν να γίνουν αντιληπτές μόνο από άλλες γάτες. Με αυτό τον τρόπο “μαρκάρουν” αντικείμενα, ανθρώπους ή άλλα ζώα που θεωρούν οικεία και ασφαλή.
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Η κίνηση αυτή, γνωστή και ως bunting, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές επικοινωνίας των αιλουροειδών και κρύβει πολύ περισσότερα από μια απλή εκδήλωση τρυφερότητας.
Οι γάτες χρησιμοποιούν την όσφρηση και τις μυρωδιές ως βασικούς τρόπους επικοινωνίας. Μέσα από το τρίψιμο του κεφαλιού τους αφήνουν φερομόνες, οι οποίες μπορούν να γίνουν αντιληπτές μόνο από άλλες γάτες. Με αυτό τον τρόπο “μαρκάρουν” αντικείμενα, ανθρώπους ή άλλα ζώα που θεωρούν οικεία και ασφαλή.
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