6 παράξενα πράγματα που κάνουν οι σκύλοι και είναι απολύτως φυσιολογικά
6 παράξενα πράγματα που κάνουν οι σκύλοι και είναι απολύτως φυσιολογικά
Γυρνάμε σπίτι και βλέπουμε ότι ο σκύλος έχει κάνει την ανάγκη του πάνω στο κρεβάτι. Τι κάνουμε; Τον μαλώνουμε και μετά νιώθουμε ενοχές.
Πόσες φορές έχετε κοιτάξει τον σκύλο σας και έχετε αναρωτηθεί τι ακριβώς περνά από το μυαλό του και γιατί κάνει κάποια παράξενα πράγματα; Στριφογυρίζει πριν ξαπλώσει, κυνηγάει την ουρά του ή επιστρέφει από τη βόλτα πανευτυχής επειδή μόλις κυλίστηκε πάνω σε κάτι που μύριζε αφόρητα.
Κι όμως, πίσω από αυτές τις συμπεριφορές δεν κρύβεται τίποτα παράξενο.
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Κι όμως, πίσω από αυτές τις συμπεριφορές δεν κρύβεται τίποτα παράξενο.
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