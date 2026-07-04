6 παράξενα πράγματα που κάνουν οι σκύλοι και είναι απολύτως φυσιολογικά
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6 παράξενα πράγματα που κάνουν οι σκύλοι και είναι απολύτως φυσιολογικά

Γυρνάμε σπίτι και βλέπουμε ότι ο σκύλος έχει κάνει την ανάγκη του πάνω στο κρεβάτι. Τι κάνουμε; Τον μαλώνουμε και μετά νιώθουμε ενοχές.

6 παράξενα πράγματα που κάνουν οι σκύλοι και είναι απολύτως φυσιολογικά
Πόσες φορές έχετε κοιτάξει τον σκύλο σας και έχετε αναρωτηθεί τι ακριβώς περνά από το μυαλό του και γιατί κάνει κάποια παράξενα πράγματα; Στριφογυρίζει πριν ξαπλώσει, κυνηγάει την ουρά του ή επιστρέφει από τη βόλτα πανευτυχής επειδή μόλις κυλίστηκε πάνω σε κάτι που μύριζε αφόρητα.

Κι όμως, πίσω από αυτές τις συμπεριφορές δεν κρύβεται τίποτα παράξενο.
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