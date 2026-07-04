6 παράξενα πράγματα που κάνουν οι σκύλοι και είναι απολύτως φυσιολογικά

Γυρνάμε σπίτι και βλέπουμε ότι ο σκύλος έχει κάνει την ανάγκη του πάνω στο κρεβάτι. Τι κάνουμε; Τον μαλώνουμε και μετά νιώθουμε ενοχές.