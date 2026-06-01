Φάλαινα εμφανίστηκε στον Θεολόγο Φθιώτιδας - Δείτε βίντεο
Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν στον Θεολόγο Φθιώτιδας. Ένας απρόσμενος επισκέπτης έκανε τις βουτιές του μαζί με τους λουόμενους της περιοχής.
Ο λόγος για μία φάλαινα, η οποία εντοπίστηκε ανοιχτά του βόρειου Ευβοϊκού, στον Θεολόγο Φθιώτιδας. Σϋμφωνα με εκτιμήσεις, το θηλαστικό πρέπει να είχε μήκος 8-9 μέτρα. Κάποιοι εικάζουν ότι πρόκειται για φάλαινα φυσητήρα, πράγμα που αν ισχύει, θα είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό που έχει εμφανιστεί στην περιοχή του Ευβοϊκού.
