Ένα πανέμορφο ημίαιμο κοκόνι σώθηκε από τον δρόμο- Ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι
TOPETMOU

Μια μικρή σκυλομπουκίτσα, όλο νάζι, ψάχνει να βρει το σπίτι της. Είναι η Κάλι και θα σας κλέψει την καρδιά.

Η μικρή Κάλι βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και μόνη της σε ένα έρημο μέρος της Δωρίδος μαζί με μεγάλα σκυλιά. Η επιβίωσή της εκεί ήταν σχεδόν αδύνατη.

Ευτυχώς στάθηκε τυχερή και διασώθηκε από ανθρώπους που την εντόπισαν και την πήραν από εκεί. 
