Ένα πανέμορφο ημίαιμο κοκόνι σώθηκε από τον δρόμο- Ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι
Ένα πανέμορφο ημίαιμο κοκόνι σώθηκε από τον δρόμο- Ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι
Μια μικρή σκυλομπουκίτσα, όλο νάζι, ψάχνει να βρει το σπίτι της. Είναι η Κάλι και θα σας κλέψει την καρδιά.
Μια μικρή σκυλομπουκίτσα, όλο νάζι, ψάχνει να βρει το σπίτι της. Είναι η Κάλι και θα σας κλέψει την καρδιά.
Η μικρή Κάλι βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και μόνη της σε ένα έρημο μέρος της Δωρίδος μαζί με μεγάλα σκυλιά. Η επιβίωσή της εκεί ήταν σχεδόν αδύνατη.
Ευτυχώς στάθηκε τυχερή και διασώθηκε από ανθρώπους που την εντόπισαν και την πήραν από εκεί.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η μικρή Κάλι βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και μόνη της σε ένα έρημο μέρος της Δωρίδος μαζί με μεγάλα σκυλιά. Η επιβίωσή της εκεί ήταν σχεδόν αδύνατη.
Ευτυχώς στάθηκε τυχερή και διασώθηκε από ανθρώπους που την εντόπισαν και την πήραν από εκεί.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα