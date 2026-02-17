Ποια είναι η συνηθισμένη συμπεριφορά της γάτας σας που αποτελεί σημάδι κινδύνου- Τι πρέπει να ξέρετε
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι που απαιτεί πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.
Ένα από τα συνηθισμένα πράγματα που κάνει μια γάτα είναι ο εμετός. Τις περισσότερες φορές ο λόγος είναι οι γνωστές μας τριχόμπαλες. Όχι όμως πάντα. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά;
Σε πολλές γάτες ο εμετός είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς τόσο οι κηδεμόνες όσο και πολλοί κτηνίατροι θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι λάθος γιατί πρόκειται για ένα προειδοποιητικό σημάδι που απαιτεί πλήρη διαγνωστικό έλεγχο. Ακόμα και στις γάτες που βγάζουν συχνά τριχόμπαλες ο χρόνιος εμετός είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να διερευνηθεί. Άλλωστε, οι άγριες μεγάλες γάτες δεν κάνουν τακτικά εμετό. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
