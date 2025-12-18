Η παιχνιδιάρα Ζουζού βρέθηκε μόνη σε βουνό- Ψάχνει ένα σπίτι να ζει ευτυχισμένη
Η Ζουζού είναι μια υπέροχη σκυλίτσα. Όμορφη και χαδιάρα, αυτό που θέλει περισσότερο από όλα είναι ένα σπίτι.
Η Ζουζού βρέθηκε να τριγυρνάει σε βουνό της Δωρίδας. Πιθανή εγκατάλειψη από κυνηγό, η σκυλίτσα εντοπίστηκε μόνη, κοκαλιασμένη και πεινασμένη.
Μέσα όμως στην ατυχία της στάθηκε τυχερή καθώς διασώθηκε και ήρθε στα χέρια των εθελοντών του Φιλοζωικού Συλλόγου Δωρίδος, οι οποίοι χωρίς δεύτερη σκέψη την ανέλαβαν.
