Η παιχνιδιάρα Ζουζού βρέθηκε μόνη σε βουνό- Ψάχνει ένα σπίτι να ζει ευτυχισμένη
TOPETMOU

Η παιχνιδιάρα Ζουζού βρέθηκε μόνη σε βουνό- Ψάχνει ένα σπίτι να ζει ευτυχισμένη

Η Ζουζού είναι μια υπέροχη σκυλίτσα. Όμορφη και χαδιάρα, αυτό που θέλει περισσότερο από όλα είναι ένα σπίτι.

Η παιχνιδιάρα Ζουζού βρέθηκε μόνη σε βουνό- Ψάχνει ένα σπίτι να ζει ευτυχισμένη
Η Ζουζού είναι μια υπέροχη σκυλίτσα. Όμορφη και παιχνιδιάρα, αυτό που θέλει περισσότερο από όλα είναι ένα σπίτι να ζει ευτυχισμένη.

Η Ζουζού βρέθηκε να τριγυρνάει σε βουνό της Δωρίδας. Πιθανή εγκατάλειψη από κυνηγό, η σκυλίτσα εντοπίστηκε μόνη, κοκαλιασμένη και πεινασμένη.

Μέσα όμως στην ατυχία της στάθηκε τυχερή καθώς διασώθηκε και ήρθε στα χέρια των εθελοντών του Φιλοζωικού Συλλόγου Δωρίδος, οι οποίοι χωρίς δεύτερη σκέψη την ανέλαβαν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network