Η παιχνιδιάρα Ζουζού βρέθηκε μόνη σε βουνό- Ψάχνει ένα σπίτι να ζει ευτυχισμένη

Η Ζουζού είναι μια υπέροχη σκυλίτσα. Όμορφη και χαδιάρα, αυτό που θέλει περισσότερο από όλα είναι ένα σπίτι.