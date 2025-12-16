Πρωτοφανής εμφάνιση Δερματοχελώνας στη Μεσόγειο – Η σημασία για τους επιστήμονες
TOPETMOU

Πρωτοφανής εμφάνιση Δερματοχελώνας στη Μεσόγειο – Η σημασία για τους επιστήμονες

Σπάνια εμφάνιση ενός μη αναμενόμενου είδους χελώνας που δεν ζει στη Μεσόγειο, αλλά στις ανοιχτές θάλασσες.

Πρωτοφανής εμφάνιση Δερματοχελώνας στη Μεσόγειο – Η σημασία για τους επιστήμονες
To καλοκαίρι παρατηρούσαμε τις χελώνες Καρέτα που έφτιαχναν φωλιές σε όλο και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Δεν θα ξεχάσουμε πως φέτος, για πρώτη φορά, μια πράσινη χελώνα επέλεξε τη Νάξο για να φτιάξει τη φωλιά της και να γεννήσει, ενώ συνήθως πήγαινε στη Ρόδο και την Κρήτη.

Η χελώνα πάντα ψάχνει το πιο κατάλληλο μέρος για να κάνει την ωοτοκία της και όσο λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση υπάρχει στο χώρο, τόσο πιο ασφαλής νιώθει.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network