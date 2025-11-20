Πώς θα διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό αν έχετε κατοικίδιο
Πώς θα διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό αν έχετε κατοικίδιο
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν κατοικίδιο είναι να διατηρούν το σπίτι καθαρό και τακτοποιημένο.
Οι τρίχες, τα πετραδάκια και οι λάσπες που φέρνουν από τις βόλτες έξω, τα ατυχήματα της τουαλέτας, είναι μερικά πράγματα που υπάρχουν και συμβαίνουν σε κάθε σπίτι, στο οποίο ζουν ένα ή παραπάνω κατοικίδια.
Με σωστή όμως οργάνωση του χρόνου σας, αλλά και μερικές συμβουλές για τη φροντίδα του κατοικιδίου σας, το σπίτι σας θα διατηρείται καθαρό και θα παραμένει ένας άνετος και ευχάριστος χώρος για να ζείτε και να υποδέχεστε τους καλεσμένους σας. Δείτε πώς θα το καταφέρετε:
1. Καθαρίζετε την αμμολεκάνη και την άμμο της γάτας συχνά
Όσοι ζουν με μια γάτα γνωρίζουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο καθαρά ζώα, που καθαρίζεται μόνη της, σχολαστικά, αρκετές φορές την ημέρα. Μαθαίνει εύκολα να πηγαίνει στην άμμο της, όμως το ίδιο εύκολα μπορεί να σταματήσει να πηγαίνει για τουαλέτα εκεί και να αρχίσει να κάνει τις ανάγκες της σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Ο λόγος; Επειδή δεν έχετε καθαρίσει την άμμο της και βρίσκει ακαθαρσίες μέσα. Άρα θα πρέπει καθημερινά να την ανανεώνετε και να απομακρύνετε τα λερωμένα σημεία της. Μία με δύο φορές το μήνα, θα πρέπει να καθαρίζετε με ζεστό νερό και την αμμολεκάνη.
