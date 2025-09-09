Τι είναι ο μυστηριώδης ζιφιός που εμφανίστηκε στην Τάφρο της Ικαρίας
Ένας σπάνιος επισκέπτης εντοπίστηκε στην τάφρο ανάμεσα στην Ικαρία, τη Χίο και τη Σάμο.
Ο ζιφιός είναι ένα μυστηριώδες κήτος, από τα πιο ακριβοθώρητα θηλαστικά που συναντάμε στην Ελλάδα.
Όπως μας ενημέρωσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, χθες εντοπίστηκε ένας ζιφιός να κάνει τις βουτιές στην Θαλάσσια Τάφρο της Ικαρίας. Η περιοχή αυτή είναι μια θαλάσσια τάφρος ανάμεσα στην Ικαρία, τη Σάμο και τη Χίο και έχει βάθος πάνω από 1100 μέτρα. Το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδανικό για να περνούν μεγάλα θηλαστικά, όπως ο ζιφιός και οι φυσητήρες και είναι από τα λίγα και πιο σημαντικά στη Βόρεια Μεσόγειο. Είναι το κατάλληλο σημείο για να κάνουν οι ερευνητές τις παρατηρήσεις τους και γι’ αυτό προσελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
