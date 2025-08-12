Ο απίθανος λόγος που ο σκύλος τινάζει το πόδι του όταν τον χαϊδεύετε στην κοιλιά
Οι σκύλοι -όπως και εμείς άλλωστε- με τίποτα δεν μπορούν να χορτάσουν τα χάδια.
Οι σκύλοι -όπως και εμείς άλλωστε- με τίποτα δεν μπορούν να χορτάσουν τα χάδια. Από κουτάβι μέχρι την τελευταία του πνοή, οι μέρες ενός σκύλου ξεκινούν και τελειώνουν με αγκαλιές.
Η γλώσσα του σώματος έχει πολλά να πει για το πώς νιώθει ένα ζώο κάθε φορά που το πλησιάζουμε. Ο φόβος και ο ενθουσιασμός, δύο από τα πιο ισχυρά αισθήματα του σκύλου, εκφράζονται αρκετά ξεκάθαρα μέσα από τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του.
Η αλήθεια είναι πως ενώ οι τετράποδοι φίλοι μας λατρεύουν τα χάδια, πολλές φορές μπορεί να δούμε να αντιδρούν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους, όπως το να έχουν παρελθόν κακοποίησης, να έχουν τραυματιστεί στο συγκεκριμένο σημείο ή να συμβαίνει κάτι άλλο.
