iPhone 14 Pro & Pro Max: Πόσο διαφορετικά είναι από τα… σκέτα;

Με την δημιουργία των ολοκαίνουργιων iPhone 14 και iPhone 14 Pro και Pro Max, η εταιρεία κολοσσός, Apple πραγματικά διεύρυνε το χάσμα μεταξύ των δύο κύριων σειρών προϊόντων της. Το iPhone 14 Pro είναι αρκετά διαφορετικό αντί για μια απλή βελτιωμένη έκδοση του iPhone 14 ενώ με το iPhone 14 Pro Max τα προηγμένα features αγγίζουν νέα επίπεδα.Μπορεί να μοιράζονται το ίδιο μέγεθος οθόνης, αλλά το iPhone 14 φαίνεται σαν μια «αναβάθμιση» του iPhone 13 ενώ το iPhone 14 Pro έχει πολύ πιο εντυπωσιακές βελτιώσεις σε σχέση με τον προκάτοχό του, το iPhone 13 Pro.Η σύγκριση που θα ακολουθήσει ισχύει επίσης και για τα iPhone 14 Plus όπως και τα iPhone 14 Pro Max, τα οποία έχουν τις ίδιες διαφορές από την αρχική σειρά iPhone 14 αλλά με μεγαλύτερες οθόνες.Το design είναι το πρώτο μέρος όπου τα δεδομένα αλλάζουν ανάμεσα στις δύο εκδοχές του κινητού. Το τυπικό iPhone 14 μοιάζει με το iPhone 13 του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένης της διαγώνιας διάταξης φακού κάμερας και της πιο λεπτής γραμμής. Το iPhone 14 Plus μοιάζει με μια μεγαλύτερη ανανεωμένη έκδοση αυτού.Το design όμως, απογειώνεται με το iPhone 13 Pro. Η σχεδίαση από το πίσω μέρος μοιάζει με το iPhone 13 Pro, αν και η μονάδα κάμερας είναι μεγαλύτερη χάρη στον νέο κύριο αισθητήρα 48MP.Εν τω μεταξύ, τα iPhone 14 και 14 Plus έχουν αποκλειστική πρόσβαση στη νέα κίτρινη απόχρωση. Γύρω από το μπροστινό μέρος, το κέντρο ειδοποιήσεων έχει αντικατασταθεί με το ολοκαίνουργιο Dynamic Island, το νέο χώρο στην κορυφή της οθόνης όπου μπορείτε να βλέπετε τις ειδοποιήσεις σας, ακόμα και όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν μόνο δύο μεγέθη οθόνης φέτος σε ολόκληρη τη σειρά iPhone 14. Τα iPhone 14 και iPhone 14 Pro είναι τα μικρότερα μοντέλα με οθόνη 6,1 ιντσών ενώ τα iPhone 14 Plus και iPhone 14 Max έχουν μεγαλύτερες οθόνες των 6,7 ιντσών.Και τα τέσσερα διαθέτουν την Super Retina XDR οθόνη της Apple και χρησιμοποιούν OLED τεχνολογία πάνελ. Το iPhone 14 έχει ανάλυση 2532 x 1170 (460 ppi) ενώ το iPhone 14 Pro είναι 2556 x 1179 (460 ppi), επομένως οι αναλύσεις είναι λειτουργικά ίδιες.