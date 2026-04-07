Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η καταβολή του, πώς θα το υπολογίσετε σωστά με ένα κλικ





ημερομίσθιο.



Η Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα εγκαίρως για τις πασχαλινές τους ανάγκες, πριν από την Κυριακή του Πάσχα, η οποία φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου.



Δώρο Πάσχα - Καταβολή: μέχρι Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου -Δικαιούχοι: όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα



-Το χρονικό διάστημα υπολογισμού: από 1/1/2026 έως 30/4/2026



-Αμειβόμενοι με μισθό: δώρο = μισός μηνιαίος μισθός







-Αμειβόμενοι με κατώτατο μισθό: ΙΔΙΟ δώρο με πέρσι



Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν σας καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη Με καταληκτική ημερομηνία τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, η Επιθεώρηση τονίζει τις διαδικασίες που μπορούν να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής.



Κλείσιμο Πώς γίνεται η καταγγελία αν δεν πληρωθείς το δώρο Πάσχα Ειδικότερα, η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει ότι το δώρο Πάσχα, για το τρέχον έτος, πρέπει να καταβληθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.



Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.



Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.



Παράνομη η πληρωμή σε είδος Το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Προϋπόθεση καταβολής του είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2025 μέχρι 30-04-2025.



Ως βάση του υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.



Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το δώρο Πάσχα που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:





1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.



Ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.



Kαι οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Πάσχα.



Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη. Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.