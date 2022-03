Lenovo Official Store: Ο νέος, απόλυτος τεχνολογικός προορισμός της Αθήνας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα καλά νέα άρχισαν όταν τον Δεκέμβριο του 2021 το νέο κατάστημα της, του, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο τρίτο επίπεδο του, διαμορφώνοντας τον νέο, απόλυτο τεχνολογικό προορισμό.Τώρα, τα καλά νέα συνεχίζονται αφού από τηντο Lenovo Official Store μας υποδέχεται με δώρα για όλους. Για να γίνει αυτό, αρκεί να βρούμε τις ομάδες Lenovo στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της στο The Mall Athens, να ζητήσουμε την gift bag και με τον μοναδικό κωδικό που θα βρούμε μέσα να παραλάβουμε το δικό μας δώρο στοΟι εκπλήξεις όμως συνεχίζονται αφού με τη συμμετοχή μας μπαίνουμε αυτόματα στην κλήρωση για ανεπανάληπτα laptop Lenovo. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα- το κομψό laptop που συνδυάζει μέγιστες επιδόσεις και φορητότητα. Ένας τυχερός θα κερδίσει το εκπληκτικό- μια πραγματικά εκπληκτική συσκευή για gaming, που συνδυάζει απίστευτη ισχύ και φορητότητα. Τέλος, ένας υπερ-τυχερός, θα κερδίσει το πιο καινοτόμο προϊόν τεχνολογίας, τοΤο νέο κατάστημα της Lenovo, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Lenovo με την Oktabit και υποδέχεται το κοινό για να παρουσιάσει το σύνολο των προϊόντων που προσφέρει η εταιρεία από τα tablet, laptop και τους σταθερούς υπολογιστές, έως και πληθώρα αξεσουάρ και περιφερειακά που μπορούν να απογειώσουν την παραγωγικότητα, είτε στο home office, είτε στο γραφείο.Παράλληλα, προσφέρει για πρώτη φορά στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύνολο των επαγγελματικών -- και καταναλωτικών σειρών -- της Lenovo, αλλά και να ενημερωθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματος για τις λύσεις τεχνολογίας που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη και προφίλ χρήστη. Βέβαια, από τα «αστέρια» που λάμπουν στο νέο κατάστημα είναι το, το πρώτο laptop στον κόσμο με αναδιπλούμενη οθόνη.Πέρα όμως από αυτό, στο Lenovo Official Store οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά όλη τη σειρά laptopμε προϊόντα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ειδικά για τους high level επαγγελματίες. Συνδυάζουν εξαιρετικά χαμηλό βάρος με ισχυρές επιδόσεις και premium design, ενώ διαθέτουν τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά για εργασία με ευκολία, άνεση και κυρίως ασφάλεια, από οπουδήποτε.Δυναμικό παρόν δίνει και η επαγγελματική σειράγια εργασία με στυλ. Με λύσεις για συνεχή χρήση και κορυφαία ασφάλεια, τα ThinkBook είναι κατασκευασμένα με υλικά υψηλής ποιότητας και αισθητικής όπως το ανοδιωμένο αλουμίνιο με φινίρισμα διπλού τόνου, έχουν ενσωματωμένα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες όπως οι δεύτερες οθόνες πάνω στο σασί.Από τις καταναλωτικές σειρές -Yoga, Legion, IdeaPad- της Lenovo η σειρά, το κόσμημα της Lenovo, κατατάσσεται στις premium σειρές με απίστευτο design, κορυφαία χαρακτηριστικά και εξαιρετικές επιδόσεις.Πρόκειται για την αφρόκρεμα των καταναλωτικών laptop με πολλά extra χαρακτηριστικά, όπως σε ορισμένα μοντέλα οθόνες OLED αφής και αναδίπλωση 360°. Διακρίνεται για τα υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής, τον εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό, την υψηλή αυτονομία μπαταρίας και τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης.Φυσικά ξεχωριστή θέση στο κατάστημα έχουν τα gaming συστήματα της σειράς(desktop and laptop). Με την καθαρή σχεδιαστική γραμμή που έχουμε συνηθίσει στις σειρές Legion σε συνδυασμό με τα δυνατά χαρακτηριστικά σε οθόνες έως 165Hz, τελευταίας γενιάς gaming επεξεργαστές, κάρτες γραφικών έως RTX 3080, SSD δίσκους, μεγάλες RAM και φυσικά RGB φωτιζόμενα πληκτρολόγια μπορούν να αντεπεξέλθουν και τις πιο υψηλές gaming απαιτήσεις και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.Δίπλα τους, η σειράπου απευθύνεται σε πρακτικούς χρήστες. Ξεκινά από οικονομικά μηχανήματα για να φτάσει σε εντυπωσιακά με κορυφαία χαρακτηριστικά όπως ο SSD δίσκος του 1ΤΒ και η RAM των 16GB που συνδυάζεται με τελευταίας γενιάς επεξεργαστές.Επιπλέον, στο κατάστημα υπάρχει μια ευρεία γκάμαπου έρχεται να καλύψει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες χρήσης.Στο Lenovo Official Store θα συναντήσει κανείς, επίσης για πρώτη φορά, ολόκληρη τη σειρά workstation της εταιρείας. Η σειράπροσφέρει ισχυρή απόδοση με την τελευταία γενιά επεξεργαστών Intel® Xeon® και επαγγελματικά γραφικά NVIDIA® Quadro® σε συστήματα διπλού και μονού επεξεργαστή. Πιστοποιημένα από ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού (ISV), ενεργειακά αποδοτικά και εξαιρετικά ευέλικτα, τα ThinkStation διαθέτουν την εξαιρετική αξιοπιστία που είναι αναμενόμενη από όλα τα προϊόντα Think.Όλες οι σχεδιαστικές επιλογές του Lenovo Official Store συντονίζονται στη δημιουργία ενός χώρου που στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία: την εμπειρία Lenovo!