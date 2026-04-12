Υπόθεση Εμίλ στη Γαλλία: Τι αποκαλύπτει νέο βιβλίο για την μυστηριώδη εξαφάνιση του μικρού αγοριού
Σχεδόν τρία χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του μόλις 2,5 ετών Εμίλ ένα βιβλίο προσπαθεί να ρίξει φως στην υπόθεση που εξακολουθεί να στοιχειώνει το μικρό χωριό Βερνέ στις γαλλικές Άλπεις
Η υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Εμίλ στη Γαλλία εξακολουθεί να παραμένει άλυτο μυστήριο για τις Αρχές αφού αν και έχουν περάσει δύο χρόνια αφότου μια 60χρονη πεζοπόρος ανακάλυψε μέρος των οστών του αγοριού, ένα ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο; Ποιος σκότωσε τον Εμίλ;
Ο Εμίλ, μόλις 2,5 ετών, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι των παππούδων του στο μικρό χωριό Βερνέ των γαλλικών Άλπεων στις 8 Ιουλίου του 2023. Μετά από σχεδόν εννέα μήνες άκαρπων ερευνών μέρος του κρανίου και της οδοντοστοιχίας του μικρού Εμίλ εντοπίστηκαν τον Μάρτιο του 2024 από γυναίκα που έκανε πεζοπορία, σε απόσταση σχεδόν 100 μέτρων από το σπίτι των παππούδων του μικρού αγοριού. Αν και με την ανάλυση DNA που έγινε στα οστά επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Εμίλ, το μυστήριο γύρω από την υπόθεση παραμένει άλυτο καθώς μέχρι σήμερα οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.
Στις 8 Απριλίου κυκλοφόρησε στη Γαλλία ένα βιβλίο με νέες αποκαλύψεις για την μυστηριώδη εξαφάνιση του μικρού Εμίλ. Με τίτλο «Émile, les zones grises de l'enquête» (Εμίλ, οι γκρίζες ζώνες της έρευνας) το βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Βαλεντίν Ντογιάν προσπαθεί να ρίξει φως στην υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία με νέες αποκαλύψεις για την εξαφάνιση του μικρού αγοριού.
Η σύλληψη των παππούδων του Εμίλ και ο λόγος που αφέθηκαν ελεύθεροι
Ο δημοσιογράφος, πατέρας ενός αγοριού στην ηλικία του Εμίλ, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο podcast «Affaire suivante» του περιφερειακού δικτύου BFM DICI. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης του παιδιού ο δημοσιογράφος ασχολήθηκε στενά με την υπόθεση. Το γεγονός ότι στις 25 Μαρτίου του περασμένου έτους συνελήφθησαν ο παππούς και η γιαγιά του Εμίλ (από την πλευρά της μητέρας του) από την κατοικία των οποίων εξαφανίστηκε το παιδί καθώς και δύο από τα ενήλικα παιδιά τους, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 48 ώρες χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, έκανε τον δημοσιογράφο να θέλει να ερευνήσει σε βάθος την υπόθεση.
Οι Αρχές θεωρούσαν για αρκετό καιρό ύποπτους τους παππούδες του Εμίλ οι οποίοι συνελήφθησαν με την υποψία πως έβλαψαν τον εγγονό τους και στη συνέχεια έκρυψαν την σορό του. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του ο συγγραφέας έγραψε επιστολές στους παππούδες και τους γονείς του Εμίλ, την Μαρί και τον Κολομπάν για να τους ενημερώσει πως θα γράψει το βιβλίο και να ζητήσει μια συνάντηση μαζί τους. «Κατάφερα να συναντήσω τον παππού και την γιαγιά. Φοβόμουν πως θα παραβίαζα την ιδιωτικότητα των ανθρώπων... Ήταν άνθρωποι που είχαν συλληφθεί με την υποψία πως είχαν βλάψει τον εγγονό τους και είχαν κρύψει την σορό του», ανέφερε ο συγγραφέας.
Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι Αρχές είχαν ισχυρές υποψίες ότι ο παππούς του Εμίλ, Φιλίπ Βεντοβινί, είχε βλάψει τον εγγονό του. Ανέφερε πως γνωρίζει το παρασκήνιο των ανακρίσεων όμως δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα, αφού προφανώς τα αναφέρει στο βιβλίο του. Οι παππούδες του Εμίλ αφέθηκαν ελεύθεροι αφού στην ανάκριση παρά τις πιέσεις δεν προχώρησαν σε ομολογία, όμως σύμφωνα με τον Ντογιάν οι γονείς του παιδιού θέλουν απάντησε σε ένα ερώτημα: «Ποιος σκότωσε το μικρό αγόρι;». «Η οικογένεια του Εμίλ θέλει να μάθει μόνο ένα πράγμα: ποιος έβλαψε αυτό το παιδί, πότε και γιατί; Πάνω από δύο χρόνια αργότερα, ακόμα δεν γνωρίζουμε τα ουσιώδη», δήλωσε ο δημοσιογράφος.
Ο 20χρονος θείος του μικρού Εμίλ ήταν από τους τελευταίους που τον είχαν δει ζωντανόΣτο βιβλίο ο συγγραφέας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον νεαρό θείο του Εμίλ, (αδελφό της μητέρας του) τον Μαξιμέν. Όπως αποκάλυψε οι Αρχές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον 20χρονο θείο του Εμίλ καθώς εκείνος ήταν ο μεγαλύτερος θείος του αγοριού που βρισκόταν στην κατοικία την ώρα της εξαφάνισης. Ο Μαξιμέν ήταν από τους τελευταίους που είχαν δει τον Εμίλ ζωντανό πριν την εξαφάνισή του και τον αναζητούσε στην γύρω περιοχή με το ποδήλατό του επί τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Σημειώνεται πως οι γονείς της μητέρας του Εμίλ έχουν αποκτήσει συνολικά εννέα παιδιά.
Όπως όλα δείχνουν η εξαφάνιση του μικρού Εμίλ θα εξακολουθήσει να παραμένει άλυτος γρίφος για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Ο δημοσιογράφος Βαλεντίν Ντογιάν αποκάλυψε πως αξιωματούχος της αστυνομίας του ανέφερε ότι η αλήθεια πιθανότατα θα αποκαλυφθεί αλλά όχι απαραίτητα και ο δράστης. «Ο στρατηγός Μπερτελάν μου εμπιστεύτηκε ότι αυτή η υπόθεση ήταν η πιο μυστηριώδης της καριέρας του. Παρόλο που έξι άνδρες της χωροφυλακής εξακολουθούν να εργάζονται μέρα νύχτα για την υπόθεση, η αλήθεια μπορεί να μην αποκαλυφθεί ποτέ πλήρως», τόνισε ο δημοσιογράφος. Ο ίδιος δήλωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως μετά από έρευνα δύο ετών έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για την υπόθεση, το οποίο όμως δεν θέλει να αποκαλύψει καθώς τα νέα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως ανατρέπουν όσα εκείνος πιστεύει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα