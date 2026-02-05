«Το πρωί γυμναζόμουν και το απόγευμα ήμουν στο χειρουργείο»: Η ιστορία του ποδοσφαιριστή που δεν ήξερε ότι είχε όγκο στο κεφάλι

Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Ματέο έπαιξε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα με τον όγκο στο κεφάλι

Ντόμινικ Ματέο, αποκάλυψε ότι έκανε κανονικά προπόνηση στο γυμναστήριο λίγες μόλις ώρες πριν υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για όγκο στο κεφάλι, μια εμπειρία που, όπως λέει, άλλαξε τη ζωή του.



Μιλώντας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο 51χρονος σήμερα πρώην διεθνής με την εθνική Σκωτίας απέδωσε τα εύσημα στη «σωτήρια» ιατρική ομάδα του Leeds General Infirmary, όπου νοσηλεύτηκε τον Νοέμβριο του 2019.



εξαιρετική φυσική κατάσταση και δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει.



«Ήμουν σε σοκ. Γυμνάζομαι σχεδόν κάθε μέρα, κάνω λίγο γυμναστήριο για να διατηρούμαι. Ένιωθα υπέροχα. Το πρωί εκείνης της ημέρας είχα προπονηθεί πριν πάω στο νοσοκομείο», δήλωσε.



Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Ματέο έπαιξε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα με τον όγκο «σε λανθάνουσα κατάσταση», πριν διαγνωστεί με αναπλαστικό επενδύμωμα, μια σπάνια και επιθετική μορφή



τράκαρε ελαφρά το αυτοκίνητό του — κάτι εντελώς ασυνήθιστο για τον ίδιο. Λίγο αργότερα, όταν σημειώθηκε γκολ, χρειάστηκε να ρωτήσει τον οπερατέρ ποιος σκόραρε, γεγονός που τον ανησύχησε.



Ακολούθησε προληπτικός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου κατέρρευσε μέσα στον μαγνητικό τομογράφο. Λίγες ημέρες μετά, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο. Ο νευροχειρουργός Ράιαν Μάθιου, επίτιμος σύμβουλος στο Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, αφαίρεσε τον όγκο πριν ο Ματέο υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία για την εξάλειψη τυχόν εναπομεινάντων καρκινικών κυττάρων.



«Ο Ντόμινικ ήρθε σε εμάς σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τον πήγαμε άμεσα στο χειρουργείο, ανοίξαμε το κρανίο και αφαιρέσαμε όλο τον όγκο που μπορούσαμε να δούμε, τόσο με γυμνό μάτι όσο και μέσω της μαγνητικής. Ευτυχώς, είχε πολύ καλή έκβαση», ανέφερε ο χειρουργός.



Κλείσιμο Ματέο παρέμεινε στο νοσοκομείο για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, έχασε την όραση από το δεξί του μάτι και, όπως λέει, έχασε πλήρως τις γνωστικές του δεξιότητες. «Δεν ήξερα καν πώς να βουρτσίσω τα δόντια μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης προσπάθησε να μάθει ξανά να διαβάζει και να γράφει, με τη βοήθεια μιας δασκάλας που ήταν φίλαθλος της Λιντς. Παρά την προσπάθεια ενός χρόνου, τελικά εγκατέλειψε, καθώς η διαδικασία τον γέμιζε άγχος. «Το άγχος είναι δολοφόνος», είπε.



Σήμερα δηλώνει ότι έχει αποδεχθεί τις αλλαγές στη ζωή του και ότι αισθάνεται πιο αυθεντικός, ακόμη κι αν κάνει λάθη δημόσια. Παράλληλα, τονίζει πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του. «Θέλω να μοιραστώ την ιστορία μου. Αν βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο, αξίζει τον κόπο», υπογράμμισε.



Ο Ματέο έχει δεχθεί έντονη στήριξη από τον ποδοσφαιρικό κόσμο, ακόμη και από φιλάθλους ομάδων που παραδοσιακά ήταν αντίπαλοι της Λιντς. Πρώην συμπαίκτες και προπονητές τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ σήμερα, όπως λέει, όταν βρίσκεται στο Έλαντ Ρόουντ, συναντά συχνά ανθρώπους που δίνουν παρόμοιες μάχες με τη δική του.



«Η τελευταία μου μαγνητική ήταν σταθερή. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να ζητήσω. Κάθε φορά που είναι σταθερή, το γιορτάζω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παραμένει αισιόδοξος και φροντίζει τη φυσική του κατάσταση.



Κλείνοντας, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το ιατρικό προσωπικό. «Τους αποκαλώ υπερήρωες και το εννοώ. Στο ποδόσφαιρο χρησιμοποιούμε εύκολα τη λέξη “θρύλοι”, αλλά οι πραγματικοί ήρωες είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι χειρουργοί. Αυτοί αξίζουν όλη την αναγνώριση».