Τα αδέρφια Τέρπιν ζούσαν δεμένα, υποσιτισμένα και κακοποιήθηκαν και από ανάδοχες οικογένειες: Αυτή είναι η φρικτή ιστορία τους

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Ρίβερσαϊντ, Τζεφ Βαν Βάγκενεν, δήλωσε ότι οι εμπειρίες των αδερφών Τέρπιν συνέβαλαν σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης υποθέσεων παιδικής πρόνοιας. Όπως ανέφερε, οι καταγγελίες τους οδήγησαν στη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας το 2021 από τον πρώην ομοσπονδιακό δικαστή Στίβεν Λάρσον, η οποία κατέληξε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την προστασία παιδιών υπό κρατική φροντίδα.Ο οργανισμός ChildNet Youth and Family Services, που κατέληξε μαζί με την κομητεία σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς παραδοχή ευθύνης, δήλωσε ότι «οι καρδιές μας παραμένουν με τα παιδιά της οικογένειας Τέρπιν».