Γιώργος Πετζετάκις: Στην Αθήνα τα χρέη, στην Αμερική μπίζνες και μεγάλη ζωή παρά τα διεθνή εντάλματα
Η πορεία του γόνου της ιστορικής βιομηχανίας πλαστικών που καταδικάστηκε στην Ελλάδα, αλλά ζει πολυτελώς στο εξωτερικό και το... διαφημίζει στα social media - Τα ταξίδια σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αίγυπτο και το beach volley
«The harder you fall the stronger you rise», δηλαδή «όσο πιο δυνατά πέφτεις τόσο πιο δυνατά σηκώνεσαι». Αυτό είναι το αγαπημένο μότο του Γιώργου Πετζετάκι, του εξαφανισμένου εδώ και 13 χρόνια γόνου μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που κατέρρευσε.
Και τούτο καθώς, κατά την προφανή άποψή του, αποτυπώνει την προσωπική του πορεία και περιπέτεια, από τις «χρυσές εποχές» με την τρυφηλή ζωή, τις βίλες σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα ακριβά αυτοκίνητα, τη μόνιμη παρουσία στην κοσμική ζωή της Αθήνας, μέχρι την άγαρμπη πτώση, τη σύλληψη για χρέη, την ερήμην καταδίκη και την φυγή στο εξωτερικό, όπου παραμένει καταζητούμενος με διεθνή εντάλματα.
Το «ΘΕΜΑ» αποκαλύπτει σήμερα στοιχεία αυτής της νέας ζωής του Γιώργου Πετζετάκι, όπως προκύπτουν από τη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά και από αναρτήσεις του ίδιου στα social media.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος στα χέρια του οποίου έσκασε η «βόμβα» της πανίσχυρης κάποτε διεθνοποιημένης βιομηχανίας πλαστικών Πετζετάκις εξακολουθεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον ίδιο τομέα της αγοράς, δηλαδή τα πλαστικά, και δείχνει να κινείται με χαρακτηριστική άνεση σε διάφορα μέρη του κόσμου, από τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και τη Λισαβόνα μέχρι το Κάιρο.
Κατά τις ενδείξεις, ο φυγόποινος επιχειρηματίας ζει και βασιλεύει στις ΗΠΑ και μάλιστα, όπως καταδεικνύεται από τις διαδικτυακές σελίδες που ακολουθεί, φαίνεται και ενεργός πολιτικά, ανήκοντας στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.
Ουσιαστικά, όμως, είναι πολίτης του κόσμου καθώς ταξιδεύει συχνά για λόγους επαγγελματικούς, αλλά και αναψυχής σε ποικίλους τόπους. Μεταξύ αυτών, η Γαλλία, η Ισπανία, με επισκέψεις στη Μαδρίτη, στη Βαρκελώνη, αλλά και τη δημοφιλή Ιμπιζα, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος κ.ά.
Ειδικότερα, από όσα ο ίδιος έχει ανεβάσει στα social media προκύπτει ότι διάγει άνετο έως και πολυτελή βίο συνδυάζοντας τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες με ακριβά εστιατόρια και μπαρ σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Ψηλά στις προτιμήσεις του βρίσκεται η Ισπανία και η εξωτική παραλία Playa de Ses Salines στην Ιμπιζα, αλλά και κάποια από τα φημισμένα κέντρα διασκέδασης του εν λόγω θερέτρου, όπως το «UNVRS», που άνοιξε φέτος το καλοκαίρι, η Playa de San Juan και η Costa Blanca στο Αλικάντε, το πάντα κοσμοπολίτικο Παρίσι, η Βαρκελώνη και το «Gatsby», γνωστό κλαμπ-καμπαρέ, όπου η ελάχιστη κατανάλωση σε VIP τραπέζι είναι 250 ευρώ το άτομο.
Αξίζει να αναφερθεί και «πιστοποιείται» από σχετικές φωτογραφίες, ότι ο Γιώργος Πετζετάκις διατηρείται σε άψογη φυσική κατάσταση καθώς αφιερώνει αρκετό χρόνο σε σπορ, όπως το αγαπημένο του beach volley.
Ο ίδιος δείχνει ιδιαίτερα εξοικειωμένος με όλα αυτά τα μέρη, συνοδεύοντας ορισμένες από τις φωτογραφίες με αντίστοιχα ρητά. «If it feels like home, even if it is far away from it, then is your home» (Αν το νιώθεις σαν το σπίτι σου, ακόμα κι αν είναι μακριά από αυτό, τότε είναι το σπίτι σου), γράφει σε μία από αυτές.
Στα πλαστικάΟ Γιώργος Πετζετάκις μετά τη φυγή του από την Ελλάδα συνέχισε να ασχολείται, όπως φαίνεται, με τον κλάδο των πλαστικών στον οποίο είχε διαπρέψει η Πετζετάκις όσο ακόμη ζούσε ο πατέρας του και ιδρυτής της.
Ετσι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσωπική του σελίδα στο LinkedIn, είναι συνιδρυτής (Co Founder) της United Plastics Inc -με τόπο αναφοράς τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ- από τον Μάιο του 2015 μέχρι σήμερα. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο του 2015 δηλώνει επίσης συνιδρυτής της United Plastics SA που φέρεται να δραστηριοποιείται στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς.
Ακόμη, καταγράφεται η πρότερη εμπειρία του στον πτωχευμένο οικογενειακό όμιλο ως CEO την περίοδο από τον Μάρτιο του 1998 έως τον Ιανουάριο του 2006, ως μη εκτελεστικός πρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον Μάρτιο του 2011, καθώς και ως πρόεδρος του Δ.Σ. της Petzetakis Africa Ltd, με έδρα στην Πρετόρια, στη Νότια Αφρική, από τον Μάιο του 2001 έως τον Ιανουάριο του 2009.
Εντύπωση προκαλούν ακόμη οι «κοινοποιήσεις παρουσίας» του μέσω Facebook -όσο μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες-, στις οποίες περιλαμβάνονται η Λισαβόνα στις 31 Αυγούστου, η Sunset Beach στο Shelter Island της Νέας Υόρκης, στις 15 Ιουλίου, αλλά και η περιοχή της Βούλας στις 14 Αυγούστου. Στο Facebook φιλοξενούνται και κάποια βίντεο από το φετινό καλοκαίρι με εικόνες από απόμερες παραλίες της Σκιάθου και της Αλοννήσου, καθώς και από κατοικία με πισίνα στη Σκιάθο, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται σε αυτά ο ίδιος ο Πετζετάκις.
Οι αναρτήσεις τουΗ τελευταία ανάρτησή του στο Facebook στις 5 Δεκεμβρίου αφορά την επέτειο από τον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα στις 5 Δεκεμβρίου του 2013, με τον οποίο διατηρούσε προσωπική σχέση. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η φωτογραφία του με τον θρυλικό ηγέτη της Νότιας Αφρικής είναι κεντρική στη σελίδα του. Αυτή η σχέση κρατούσε από το 2001 και την εξαγορά παραγωγικής μονάδας στην Πρετόρια, γεγονός που τον κατέστησε σημαντικό επενδυτή στη χώρα και συνομιλητή του Νέλσον Μαντέλα.
Σε αυτή την τελευταία ανάρτηση, μεταξύ άλλων, γράφει: «Σήμερα, η Αφρική και η παγκόσμια κοινότητα αποτίουν φόρο τιμής στην επέτειο του εκλιπόντος Προέδρου ΝΜ που απεβίωσε στις 5 Δεκεμβρίου 2013, μετά την απονομή, μεταξύ άλλων, του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και του Προεδρικού Μεταλλίου Ελευθερίας. Οταν κάποιος συναντά προβλήματα στη ζωή του, ίσως βοηθήσει να σκεφτεί τι πέρασε ο ΝΜ στη ζωή του».
Σε άλλες αναρτήσεις κυριαρχούν οι επισκέψεις του σε διάφορα μέρη. Ετσι, στις 30 Σεπτεμβρίου βρισκόταν στο Παρίσι, σχολιάζοντας: «Το Παρίσι υποδηλώνει -εκτός από την ιστορική, πολιτιστική και οικονομική του σημασία- κλάση και κομψότητα, και δεν είναι περίεργο γιατί. Ηταν προνόμιο να βρεθώ ξανά εδώ, έστω και για μια σύντομη διαμονή».
Οπως προκύπτει από τις φωτογραφίες, επισκέφθηκε το Μουσείο του Λούβρου, τον Πύργο του Αϊφελ όπου συνόδευσε την εκπληκτική θέα με ένα ποτήρι σαμπάνια και άλλα δημοφιλή σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Στα τέλη Αυγούστου ήταν στην Πορτογαλία, για την οποία θεωρεί ότι «έχει αποδειχθεί μια σχετικά ελκυστική βάση για την παραγωγή εντός της Ε.Ε. και επιπλέον αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα για επέκταση στις πορτογαλόφωνες χώρες σε όλο τον κόσμο. Εάν μπορείτε να συνδυάσετε επιχειρήσεις με λίγο ελεύθερο χρόνο είναι σπουδαίο, γιατί το Algarve είναι ένας παράκτιος παράδεισος».
Στις 14 Αυγούστου αναρτά μια φωτογραφία της εκλιπούσας μητέρας του, Κυριακής, με το μήνυμα «ΜΑΜΑ, είναι 3 χρόνια που έχεις φύγει και δεν υπάρχει μια μέρα και μια νύχτα που να μην σε σκέφτομαι. Σε αγαπάμε για πάντα».
Εναν μήνα νωρίτερα, στις 15 Ιουλίου, βρισκόταν στο φημισμένο Hamptons. «Το Hamptons του Long Island είναι διάσημο ως προορισμός των εύπορων Νεοϋορκέζων και είναι πραγματικά μια εκπληκτική απόδραση από την πολυσύχναστη Νέα Υόρκη. Για μένα, η ομορφιά και η τάξη του στηρίζονται στην απλότητα των ανθρώπων και των αγορών του καθώς και στη θεαματική φύση του», σχολίασε.
Τον Ιούνιο είχε ταξιδέψει στο Κάιρο για επαγγελματικούς λόγους, αναφέροντας: «Η αρχή μιας “νέας εποχής”; Η Ομάδα είναι έτοιμη πάντως. Το Κάιρο είναι διάσημο για τις ιστορικές του τοποθεσίες, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια σταθερή βάση για την έναρξη παραγωγής δεδομένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων».
Μέσω των social media ο Γ. Πετζετάκις διατηρεί και ένα κανάλι επικοινωνίας με φίλους στην Ελλάδα με τους οποίους ανταλλάσσει μηνύματα.
Η καταδίκη και η φυγήΠάντως, είναι απορίας άξιο πώς ένας καταδικασμένος ερήμην από την Ελληνική Δικαιοσύνη και στη συνέχεια καταζητούμενος ταξιδεύει και κυκλοφορεί με τέτοια άνεση σε τόσους ευρωπαϊκούς και μη προορισμούς.
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2011, ο εισαγγελέας που ήταν τότε υπεύθυνος για θέματα φοροδιαφυγής, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον επιχειρηματία λόγω των χρεών του, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ έναντι του Δημοσίου και άμεσα δόθηκε εντολή στους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας να πράξουν τα δέοντα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εποχής, οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τον Γιώργο Πετζετάκι επί δύο ημέρες, καθώς δεν ήθελαν να τον συλλάβουν ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του. Ετσι, στις 15 Νοεμβρίου το πρωί, την ώρα που πήγαινε για καφέ με φίλο του στη Βουλιαγμένη, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν ότι έκανε διαρκείς ρυθμίσεις των οφειλών του προς την Εφορία, χωρίς όμως να πληρώνει τις δόσεις. Χρέη όμως υπήρχαν και έναντι των εργαζομένων που είχαν κάνει επίσχεση εργασίας, αλλά και προμηθευτών.
Κατά την απολογία του, ο Γιώργος Πετζετάκις υποστήριξε πως το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ αφορά στην περίοδο 2007-2010, διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας και δεν είχε την ευθύνη υπογραφής ενώ επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της επιχείρησης.
Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και τον παρέπεμψε σε δίκη. Στις 9 Μαΐου του 2012 συνελήφθη ξανά από την Οικονομική Αστυνομία για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, ύψους 252.294 ευρώ.
Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2012 το Β’ Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον καταδίκασε σε 10ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή για χρέη προς το Δημόσιο που άγγιζαν τα 4 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος δεν παρέστη στο δικαστήριο, ενώ ο συνήγορός του δήλωσε πως θα καταθέσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της ποινής και έφεση επί της καταδικαστικής απόφασης.
Στις 19 Οκτωβρίου του 2012 έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής της ποινής. Συγκεκριμένα, διά του συνηγόρου του υπέβαλε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, η οποία έγινε δεκτή, και έτσι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό θα ήταν ελεύθερος. Αυτό υπό τον όρο ότι θα εμφανιζόταν μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
Στην αίτησή του ο Πετζετάκις τόνιζε, μεταξύ άλλων, ότι η φυλάκισή του θα οδηγήσει στην οριστική οικονομική κατάρρευση της εταιρείας, αλλά και της οικογένειάς του. Επίσης, ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται κοντά στη σύναψη συμφωνίας με επενδυτή η οποία εφόσον ολοκληρωθεί θα διασφαλίσει τις 300 θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της και θα της επιτρέψει την αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο. Εννοούσε, προφανώς, την ύστατη προσπάθεια διάσωσης του ομίλου μέσω της Concritech, που τελικά απέτυχε.
Εκτοτε ο Γιώργος Πετζετάκις «αγνοείται», με τις πληροφορίες να λένε ότι διέφυγε στο εξωτερικό...
Μια μεγάλη ιστορίαΗ Πετζετάκις υπήρξε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που έφτασε στην εποχή της τόσο ψηλά όσο καμία άλλη εγχώριαα εταιρεία, για να ακολουθήσει μια επίπονη κατάρρευση.
Η Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού, Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε., με έτος ίδρυσης το 1960, ήταν το προσωπικό δημιούργημα του Αριστόβουλου Πετζετάκι, ενός ανθρώπου που μέσα από την εφευρετικότητα και τις πατέντες του άνοιξε για την εταιρεία του τους ορίζοντες των διεθνών αγορών, ενώ είχε χαρακτηριστεί από διεθνή έντυπα, όπως το «Time» και οι «Financial Times», ως «εφευρέτης πρώτης γραμμής».
Sui generis προσωπικότητα, βρισκόταν πάντα κοντά στους εργαζόμενους όσο ζούσε, αλλά και… όταν έφυγε από τη ζωή. Ανθρωποι που δούλευαν στο εργοστάσιό του στην Καλλιθέα θυμούνται ακόμη ότι κάθε Χριστούγεννα ο ίδιος συνόδευε τις ευχές του με χρυσές λίρες, ζητώντας τους όμως να μην αποκαλύψουν πόσες πήρε ο καθένας.
Και όταν πέθανε άφησε στο προσωπικό ένα ποσοστό της εταιρείας, που άλλοι το εκτιμούν στο 7% και άλλοι σε πάνω από 20%.
Ξεκίνησε από μια ταπεινή βιοτεχνία κατασκευής ελαστικών εξαρτημάτων που έστησε ο πατέρας του στο Μοσχάτο. Ο Αριστόβουλος σπούδασε χημικός μηχανικός και όταν πήρε στα χέρια του τη μικρή βιοτεχνία τη μετέτρεψε σε έναν βιομηχανικό όμιλο για τον οποίο μιλούσαν σε όλο τον κόσμο. Σε ηλικία μόλις 37 ετών απολάμβανε ήδη τη δόξα και τα οικονομικά οφέλη της διεθνούς αναγνώρισης. Βασικό όχημα της επιτυχίας ήταν η δημιουργία του εύκαμπτου ελαστικού πλαστικού σωλήνα Heliflex, αλλά και της μηχανής και των καλουπιών για την παραγωγή του.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, ο σωλήνας Heliflex αντικατέστησε αμέσως τον σωλήνα ruber που κυριαρχούσε στην ύδρευση, την άρδευση και τη γεωργία.
Σύντομα άρχισε να κατοχυρώνει διεθνείς πατέντες, οι οποίες αργότερα εκχωρήθηκαν σε πολυεθνικούς γίγαντες όπως οι Goodyear, Pirelli, Dunlop κ.λπ.
Στο απόγειό της, η εταιρεία του έφτασε να διαθέτει θυγατρικές σε 22 χώρες, ενώ παράλληλα έδινε το δικαίωμα χρήσης των πατεντών σε βιομηχανικούς κολοσσούς της εποχής έναντι υψηλών royalties.
Η θριαμβευτική πορεία συνεχίστηκε μέχρι το 1973. Τότε, ο αιφνίδιος θάνατος του Aριστόβουλου Πετζετάκι, σε ηλικία μόλις 50 χρόνων, από καρδιακό επεισόδιο, ήταν το καθοριστικό γεγονός για να ξεκινήσει να γράφεται η αρχή του τέλους. O φυσικός του διάδοχος, ο γιος του Γιώργος, ήταν μόλις 9 χρόνων. Οπότε ανέλαβε τα ηνία, το 1986, όταν τέλειωσε τις σπουδές του στο Boston College και μεταπτυχιακά στο London School Of Econimics και το Harvard, σε ηλικία 23 ετών.
Είχαν μεσολαβήσει στις διοικητικές καρέκλες και το ταμείο συγγενείς, σύμβουλοι και επενδυτικά κεφάλαια που δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Διαδοχικές επεκτάσεις χωρίς στρατηγική και σπατάλες, αποτέλεσαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
Ετσι, ο Γιώργος Πετζετάκις είναι γεγονός ότι κάθισε εξαρχής σε ηλεκτρική καρέκλα. Και κατά τη δική του περίοδο όμως συνεχίστηκαν οι εξαγορές, αλλά με δανεικά, που αποδείχθηκαν λανθασμένες, την ώρα που θέριευε ο ανταγωνισμός και οι χρυσοφόρες πατέντες έληγαν…
Τα χρέη εκτοξεύθηκαν και για να καλυφθούν έφτασε να πουλήσει την οικογενειακή έπαυλη στο Kεφαλάρι και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως -λίγο πριν εξαφανιστεί το 2011- μια βίλα 1.514 τ.μ. στη Φλόριντα αντί 1,5 εκατ. δολαρίων.
Τίποτα, όμως, πλέον δεν μπορούσε να κρατήσει την εταιρεία όρθια.
Το 2008, όταν ξεκινούσε η διεθνής κρίση, αναγκάστηκε να στραφεί στo ελβετικό fund Javes Services που ανέλαβε τη διοίκηση υποσχόμενο χρηματοδότηση 25 εκατ. ευρώ. Xρήματα που δεν μπήκαν ποτέ στα ταμεία του ομίλου.
Το 2010 η μετοχή τέθηκε υπό επιτήρηση, καταγγέλθηκαν τρία ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 122 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις αυξάνονταν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς (154 εκατ.), ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες (229 εκατ.) είχαν ήδη δημιουργήσει μια κινούμενη άμμο.
Παράλληλα, οι 11 παραγωγικές μονάδες και το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων του ομίλου σε 70 χώρες, σε Eυρώπη, Aμερική και Mέση Aνατολή, χάθηκαν εν μέσω του σκληρού ανταγωνισμού από ασιατικές εταιρείες, αλλά και των συνθηκών που εκείνη την εποχή κλόνιζαν τη διεθνή οικονομία.
Από τα σαλόνια στη μάχηΗ περιπέτεια της Πετζετάκις άλλαξε και τη ζωή του φυσικού διαδόχου της. Ο Γιώργος Πετζετάκις ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας μετά τις τέσσερις αδελφές του Πόπη, Μαρία, Σίσσυ και Ρένα. Μεγαλωμένος μέσα στα σαλόνια, από μαθητής ακόμη στη Σχολή Μωραΐτη απολάμβανε τα προνόμια του γόνου μιας από τις πιο εύπορες οικογένειες, με τον ελεύθερο χρόνο του να αφιερώνεται σε γνωστούς προορισμούς για σκι τον χειμώνα και το καλοκαίρι, σε διακοπές στη βίλα της οικογένειας στην Καναπίτσα της Σκιάθου και άλλα θέρετρα.
Κάποια στιγμή γνώρισε τον έρωτα στο πρόσωπο της Ιταλίδας Γκαμπριέλα Καλίνι. Παντρεύτηκαν και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, δύο κορίτσια και δύο αγόρια, αλλά και... μόνιμη θέση στις κοσμικές στήλες. Η ζωή τους κυλούσε σαν παραμύθι με πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια, ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια, δεξιώσεις, πάρτυ και νυχτερινά κέντρα. Την περίοδο... των παχιών αγελάδων εκείνος ασχολείτο ελάχιστα με την εταιρεία και εκείνη διείσδυε όλο και περισσότερο -και ως συνιδρύτρια και πρόεδρος της οργάνωσης Make a Wish- στους κύκλους της αθηναϊκής height society. Παρά ταύτα, ο Γιώργος Πετζετάκις παρέμενε απλός και προσηνής, έχοντας παντού... μόνο φίλους.
Οταν ξεκίνησε η πτώση, ιδιαίτερα από το 2010 και μετά, βρισκόταν διαρκώς στα γραφεία της εταιρείας επί της Συγγρού, οδηγούσε ένα μεσαίου κυβισμού αυτοκίνητο και γενικά «χάθηκε» από τα κοσμικά στέκια. Παράλληλα, άρχισαν να κυκλοφορούν και φήμες για προβλήματα στον γάμο του. Η τύχη του οποίου αγνοείται, όπως και ο ίδιος... Η Γκαμπριέλα Καλίνι Πετζετάκι, πάντως, εμφανίζεται να εργάζεται από το 2018 ως Business Development Manager στην GH&Partners, μια εταιρεία σχεδιασμού και διαχείρισης έργων που εξειδικεύεται στην οργάνωση και τη διαρρύθμιση πολυτελών χώρων σε όλο τον κόσμο, με έδρα στο Μιλάνο.
Η πτώχευσηΣτο φόντο των προσωπικών ιστοριών γραφόταν το οριστικό τέλος της εμβληματικής βιομηχανίας.
O όμιλος τέθηκε επισήμως σε κατάσταση πτώχευσης τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ άρχισαν να βγαίνουν στο σφυρί οι μονάδες του και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από αρκετές άγονες προσπάθειες το κεντρικό εργοστάσιο στον Eλαιώνα Bοιωτίας, τον Οκτώβριο του 2022 αποκτήθηκε από τη Cenergy, έναντι 7,36 εκατ. ευρώ και πλέον έχει μετατραπεί σε υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής καλωδίων της Hellenic Cables.
Τον Ιούνιο του 2023, ακολούθησε το διαμέρισμα, επιφάνειας 220 τ.μ., στην Ανω Βούλα, το οποίο δηλωνόταν ως κατοικία του Γ. Πετζετάκι. Βγήκε με ελάχιστο τίμημα 1,23 εκατ. ευρώ, αλλά έπιασε υπερδιπλάσια τιμή, καθώς κατακυρώθηκε στα 2,88 εκατ. ευρώ.
Η περιπέτεια του γιου και ο «Φάρος»Οι περιπέτειες της οικογένειας συνεχίστηκαν, με κορυφαία την εμπλοκή του Αρη Πετζετάκι, γιου του Γιώργου, στην υπόθεση με τον θάνατο του 47χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, Λεονάρντο Σίτινα, τον Μάρτιο του 2020. Το αιματηρό περιστατικό είχε διαδραματιστεί στο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών «Φάρος» στο Καβούρι, όταν ο νεαρός γόνος συνεπλάκη με τον Σίτινα, ρίχνοντάς του μια γροθιά στο στόμα. Κάποιες ώρες αργότερα ο επιχειρηματίας πέθανε και ο Πετζετάκις συνελήφθη.
Το καλοκαίρι του 2021 καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξη, χωρίς ελαφρυντικά, αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς έγινε δεκτό το αίτημά του η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
Για το συγκεκριμένο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών «Φάρος Καβούρι», το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα πιο απομονωμένα και καλά φυλασσόμενα σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, δίπλα στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης και στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, υπάρχει και επόμενο «επεισόδιο».
Οπως αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», σε βάρος του Γιώργου Πετζετάκι του Αριστόβουλου και της Κυριακής, που αναφέρεται ως «πρώην κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ακτής αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής», δρομολογείται ένας ακόμη πλειστηριασμός για τις 8 Ιουλίου του 2026, με επισπεύδουσα τη Cepal.
Σε αυτόν θα βγει το δικαίωμα της ισόβιας επικαρπίας δύο αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων) του συγκροτήματος «Φάρος».
Η πρώτη αποτελείται από χολ, τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βεράντα, ενώ έχει επιφάνεια 78,80 τ.μ.
Η δεύτερη, που είναι μεζονέτα, αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο, με χολ, κουζίνα και αποθήκη στο υπόγειο, δύο κύρια δωμάτια, λουτρό και βεράντα στο ισόγειο. Εχει επιφάνεια 35,10 τ.μ. ανά επίπεδο, με επιπλέον εξώστη στον 1ο όροφο επιφάνειας 8,19 τ.μ. και θέα στη θάλασσα. Οι τιμές πρώτης προσφοράς για το δικαίωμα της ισόβιας επικαρπίας έχουν οριστεί για την πρώτη κατοικία σε 192.600 ευρώ και για τη δεύτερη (μεζονέτα) σε 138.000 ευρώ.
