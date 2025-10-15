Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης του Lido, του ζαχαροπλαστείου με το πιο περιζήτητο τσουρέκι στο Παγκράτι
Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης του Lido, του ζαχαροπλαστείου με το πιο περιζήτητο τσουρέκι στο Παγκράτι

Ο Γιώργος Πιπερίδης, ήταν η δεύτερη γενιά του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido, γνωστού σε ολόκληρη την Αθήνα για τα πολίτικα γλυκά και κυρίως για το τσουρέκι του

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πιπερίδης, ο άνθρωπος που «γλύκανε» γενιές Αθηναίων με το διάσημο τσουρέκι του.

Ο Γιώργος Πιπερίδης, ήταν η δεύτερη γενιά του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι, το οποίο ήταν γνωστό σε ολόκληρη την Αθήνα για τα πολίτικα γλυκά και κυρίως για το τσουρέκι του.

Στην οδό Χρεμωνίδου, στην πόρτα του καταστήματος αναγράφεται σε χαρτί: «Κλειστό λόγω πένθους».

Σε σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικές με τα νέα του Παγκρατίου, οι κάτοικοι αποχαιρετούν τον άνθρωπο, ο οποίος «γλύκανε» για περισσότερο από μισό αιώνα τη γειτονιά και όλη την Αθήνα.

Ουρές την Πρωτοχρονιά για μία βασιλόπιτα από το Lido


Ο Γιώργος Πιπερίδης υπήρξε η αμέσως επόμενη γενιά που ανέλαβε το ζαχαροπλαστείο στο Παγκράτι, όπου κάθε Πάσχα, κι όχι μόνο, σχηματίζονται ουρές μέχρι τη συμβολή με την οδό Δαμάρεως για να πάρουν ένα τσουρέκι, ή έστω ένα κέρασμα.

Τα αφιερώματα στο κατάστημα αμέτρητα, το κατάστημα εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει στα χέρια του Πέτρου Πιπερίδη που συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς.

