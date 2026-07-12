Μπουρδούμης στο Protothema Sports: Έχει παραπάει το «σπρώξιμο» στην Αργεντινή, θέλω να το πάρει η Γαλλία - Οι άγνωστες ιστορίες για τον πατέρα του και τη Βραζιλία
Μπουρδούμης στο Protothema Sports: Έχει παραπάει το «σπρώξιμο» στην Αργεντινή, θέλω να το πάρει η Γαλλία - Οι άγνωστες ιστορίες για τον πατέρα του και τη Βραζιλία
«Είμαστε οικογενειακά Βραζιλία αλλά έχει χάσει τον προσανατολισμό της» είπε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης
Άγνωστες ιστορίες με τον πατέρα του που έγινε μετανάστης σε ηλικία 10 ετών στη Βραζιλία, την προτίμησή του στη Γαλλία για να νικήσει το Μουντιάλ και την απέχθειά του στην Αργεντινή για την οποία είπε ότι «έχει παραπάει το σπρώξιμο» μίλησε στο Protothema Sports ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.
Εξηγώντας στην αρχή γιατί είναι οικογενειακώς με τη Βραζιλία, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι «ο πατέρας μου ήταν μετανάστης στη Βραζιλία σε ηλικία 10 ετών, πήγαν με τον παππού μου στο Σάο Πάολο μετά από ταξίδι 1 μήνα, μεγάλωσε στη Βραζιλία, μετά έζησε για χρόνια στην Αμερική».
«Είμαστε μια οικογένεια λατινοαμερικάνικη Σκεφτείτε ότι έχω μια αδερφή Κολομβιάνα από τον πρώτο γάμο του πατέρα μου. Το φωτογραφικό άλμπουμ του πατέρα μου ήταν σαν ταινία του Σκορτσέζε» πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης περιγράφοντας ότι ο πατέρας του «είχε βάλει δορυφορικό πιάτο στις αρχές της 10ετιας του 80 για να βλέπει κανάλια λατινοαμερικάνικα. Η πρώτη φορά που τον είδα να δακρύζει ήταν όταν είδε το καρναβάλι του Ρίο».
«Μεγάλωσα με Σόκρατες, Ζαϊρζίνιο, το πρώτο Μουντιάλ που είδα ήταν σε ηλικία 6 ετών, με θυμάμαι να ακούω τον Διακογιάννη» συνέχισε ο ηθοποιός εξιστορώντας ότι έχει στην κατοχή του μια φωτογραφία του ίδιου ως παιδί με τον Ζίκο.
Όπως είπε «κάποια στιγμή στις αρχές του 1980 όταν ο Ζίκο είχε πάει στην Ουντινέζε και είχε γίνει τουρνουά διεθνές στο Ολυμπιακό Στάδιο με Παναθηναικό, Μπαγερν, Ουντινέζε Ουτνινέζε και ΑΕΚ. Βλέπει ο πατέρας μου τον Ζίκο και αρχίζει να του μιλάει βραζιλιάνικα, μας πήρε αγκαλιά πηδήξαμε τα κάγκελα και αγκαλιάσαμε τον Ζίκο και ζήτησε από φωτογράφο να μας βγάλει φωτογραφία».
Θυμήθηκε, επίσης, ότι «έχουμε περάσει μεγάλες πίκρες, τον μεγάλο εφιαλτικό τελικό με τη Γερμανία» και σχολίασε ότι «η Βραζιλία έχει χάσει τον προσανατολισμό της, έχει μεγάλους παίχτες αλλά κατί προφανώς της λείπει. Δεν είναι τυχαίο ότι πήραν Ευρωπαίο προπονητή για να τους συνδέσει».
Εξομολογήθηκε στη συνέχεια ότι «η άλλη μου μεγάλη αγάπη είναι η Γαλλία, έχω σπουδάσει στη Γαλλία, θα ήθελα να το σηκώσουν, δεν συμπαθώ τους Αργεντίνους για διάφορους λόγους, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι τώρα που είναι στα πάνω τους και είναι λογικό να τους ευνοήσουν, έχει παραπάει το πράγμα».
Μιλώντας γενικά για το Μουντιάλ, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης κατέληξε: «είναι πολύ ωραίο παρά τις 48 χώρες γιατί βλέπουμε και χώρες μικρές να μπαίνουν πολύ δυνατά και να δείχνουν ότι ο μικρός μπορεί να κερδίσει τον Γολιάθ».
Εξηγώντας στην αρχή γιατί είναι οικογενειακώς με τη Βραζιλία, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι «ο πατέρας μου ήταν μετανάστης στη Βραζιλία σε ηλικία 10 ετών, πήγαν με τον παππού μου στο Σάο Πάολο μετά από ταξίδι 1 μήνα, μεγάλωσε στη Βραζιλία, μετά έζησε για χρόνια στην Αμερική».
«Είμαστε μια οικογένεια λατινοαμερικάνικη Σκεφτείτε ότι έχω μια αδερφή Κολομβιάνα από τον πρώτο γάμο του πατέρα μου. Το φωτογραφικό άλμπουμ του πατέρα μου ήταν σαν ταινία του Σκορτσέζε» πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης περιγράφοντας ότι ο πατέρας του «είχε βάλει δορυφορικό πιάτο στις αρχές της 10ετιας του 80 για να βλέπει κανάλια λατινοαμερικάνικα. Η πρώτη φορά που τον είδα να δακρύζει ήταν όταν είδε το καρναβάλι του Ρίο».
«Μεγάλωσα με Σόκρατες, Ζαϊρζίνιο, το πρώτο Μουντιάλ που είδα ήταν σε ηλικία 6 ετών, με θυμάμαι να ακούω τον Διακογιάννη» συνέχισε ο ηθοποιός εξιστορώντας ότι έχει στην κατοχή του μια φωτογραφία του ίδιου ως παιδί με τον Ζίκο.
Όπως είπε «κάποια στιγμή στις αρχές του 1980 όταν ο Ζίκο είχε πάει στην Ουντινέζε και είχε γίνει τουρνουά διεθνές στο Ολυμπιακό Στάδιο με Παναθηναικό, Μπαγερν, Ουντινέζε Ουτνινέζε και ΑΕΚ. Βλέπει ο πατέρας μου τον Ζίκο και αρχίζει να του μιλάει βραζιλιάνικα, μας πήρε αγκαλιά πηδήξαμε τα κάγκελα και αγκαλιάσαμε τον Ζίκο και ζήτησε από φωτογράφο να μας βγάλει φωτογραφία».
Θυμήθηκε, επίσης, ότι «έχουμε περάσει μεγάλες πίκρες, τον μεγάλο εφιαλτικό τελικό με τη Γερμανία» και σχολίασε ότι «η Βραζιλία έχει χάσει τον προσανατολισμό της, έχει μεγάλους παίχτες αλλά κατί προφανώς της λείπει. Δεν είναι τυχαίο ότι πήραν Ευρωπαίο προπονητή για να τους συνδέσει».
Εξομολογήθηκε στη συνέχεια ότι «η άλλη μου μεγάλη αγάπη είναι η Γαλλία, έχω σπουδάσει στη Γαλλία, θα ήθελα να το σηκώσουν, δεν συμπαθώ τους Αργεντίνους για διάφορους λόγους, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι τώρα που είναι στα πάνω τους και είναι λογικό να τους ευνοήσουν, έχει παραπάει το πράγμα».
Μιλώντας γενικά για το Μουντιάλ, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης κατέληξε: «είναι πολύ ωραίο παρά τις 48 χώρες γιατί βλέπουμε και χώρες μικρές να μπαίνουν πολύ δυνατά και να δείχνουν ότι ο μικρός μπορεί να κερδίσει τον Γολιάθ».
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