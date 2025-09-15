Ο απίθανος Σρέντερ αποθέωσε τον υπηρεσιακό προπονητή της Γερμανίας:«Γάμ@@@@ τα αυτά! Αυτό που έκανες δεν ήταν εύκολο!» - Βίντεο
Ο MVP του Eurobasket 2025 αποθέωσε τον Άλαν Ιμπραχίμαζιτς που από το... πουθενά έγινε πρώτος προπονητής και οδήγησε τη Γερμανία στην κατάκτηση του τίτλου
Λίγο πριν την έναρξη του Eurobasket 2025 η Εθνική ομάδα της Γερμανίας έπρεπε να διαχειριστεί μια ασυνήθιστη κατάσταση. Ο προπονητής της Άλεξ Μουμπρού, μετά το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας αντί για το αεροδρόμιο βρέθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Η αρχική εκτίμηση ήθελε τον Ισπανό να προλαβαίνει κάποια από τα ματς της Α' φάσης, ωστόσο όταν πήρε εξιτήριο έγινε γνωστό ότι δεν είναι σε θέση να κάτσει στον πάγκο, με την Ομοσπονδία να αναθέτει τον ρόλο του πρώτου προπονητή στον βοηθό του Άλαν Ιμπραχίμαζιτς (προπονητής των αναπτυξιακών ομάδων της Γερμανίας), ο οποίος κλήθηκε να κάνει μακροβούτι στα βαθιά.
Ο 47χρονος τεχνικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Βελιγράδι από Βόσνιους γονείς και από 14 ετών (λόγω του πολέμου) βρέθηκε στο Βερολίνο, όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά βοήθησε τα μέγιστα ώστε η Γερμανία να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και να είναι ταυτόχρονα η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου.
Ο ίδιος προσπάθησε να παραμείνει σεμνός και ταπεινός, τονίζοντας ότι ο προπονητής της ομάδας είναι ο Άλεξ Μούμπρου, αλλά ο MVP του τουρνουά Ντένις Σρέντερ δεν τον άφησε να συνεχίσει...
«Λόγω δυσάρεστων συνθηκών, έπρεπε να προπονήσω την ομάδα. Ο Άλεξ Μούμπρου είναι ο προπονητής της ομάδα, αυτός την προπονεί, αλλά για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτής της ομάδας» πρόλαβε να πει ο 47χρονος τεχνικός πριν παρέμβει ο Σρέντερ...
«Όχι! Γάμ@@@@ τα αυτά!» είπε ο Γερμανός άσος, καλύπτοντας τα αυτιά του γιου του που είχε αγκαλιά και συμπλήρωσε: «Συγχαρητήρια στον Άλαν, αυτό που έκανε δεν ήταν εύκολο. Ο Άλεξ είναι ο επικεφαλής προπονητής, αλλά αυτό που έκανε ο Άλαν προπονώντας μας ήταν απίστευτο. Κάναμε εννέα νίκες σε εννέα αγώνες και είχαμε ένα γ@μ@το προπονητικό τιμ».
Ο Ιμπραχίμαζιτς, μόλις είχε πάρει το δικό του μετάλλιο MVP, αλλά αφού ευχαρίστησε τον Σρέντερ, στάθηκε στον χαρακτήρα της ομάδας και την κληρονομιά που αφήνει σε όλο το γερμανικό μπάσκετ.
«Σ' ευχαριστώ, αλλά θέλω και πάλι να πω ότι είμαι περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Αυτή είναι η ποιότητα αυτής της ομάδας, είναι ταλαντούχα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει και υπέροχους ανθρώπους, υπέροχους χαρακτήρες, υπέροχους μαχητές που ποτέ δεν τα παρατάνε, οπότε δεν ήμασταν ποτέ σε πανικό ή νευρικοί γιατί ξέραμε ότι στις κρίσιμες στιγμές, είχαμε τον αρχηγό μας, είχαμε τον Άντι (Όμπστ), είχαμε τον Μπόγκα, όποιος ήταν στο γήπεδο, θα έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις. Ο Ντάνιελ (Τάις) πέτυχε το μοναδικό του σουτ στις κρίσιμες στιγμές, οπότε αυτό λέει τα πάντα για αυτούς τους ανθρώπους», είπε ο Ιμπραχίμαζιτς και συμπλήρωσε με νόημα:
«Χαίρομαι ως προπονητής νέων που μάχεται για τους νέους παίκτες στη Γερμανία. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες που ανεβαίνουν, και ελπίζω να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παίξουν στην κορυφαία μας λίγκα. Αυτή είναι η αποστολή του Ντένις και αυτής της γενιάς, να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στο μπάσκετ, να φέρουν περισσότερη προσοχή στο μπάσκετ, ώστε η Γερμανία να αναπτυχθεί ακόμα καλύτερα. Οπότε είναι και θέμα να προσφέρουμε κάτι στη χώρα, και ελπίζω να το έχουμε καταφέρει λίγο αυτή τη φορά, και αυτό θα φανεί στο μέλλον».
Dennis Schroder gave due credit to assistant Alan Ibrahimagic, who took over the head coach role from Alex Mumbru during #EuroBasket🗣️🇩🇪 pic.twitter.com/8MFjbRwUlt— BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025
