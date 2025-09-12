EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Όσμαν - Βίντεο
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνεχίζει τα εντυπωσιακά κοψίματα στο Eurobasket 2025, υψώνοντας τείχος και κόντρα στην Τουρκία. Ο Έλληνας σέντερ αποδεικνύει ότι η εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στη Λιθουανία δεν ήταν τυχαία.
Λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου του ημιτελικού στο Eurobasket 2025, ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια καίρια παρέμβαση, αρνούμενος το καλάθι στον Τσεντί Οσμάν, με μία δυναμική τάπα. Ο Οσμάν επιχείρησε διείσδυση, αλλά ο «ψηλός» της Εθνικής «κατέβασε τον γενικό» για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι.
Μάλιστα, στην αμέσως προηγούμενη φάση, είχε δείξει την επιθετική του ικανότητα, πετυχαίνοντας δύο πόντους μέσα στη ρακέτα, νικώντας τον Ερτσάν Οσμάνι.
FACT: Kostas Antetokounmpo deserves more appreciation.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Rv9d4mMT7P— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
