Τολιόπουλος: Δεν καταλαβαίναμε τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδο, θα τα δώσουμε όλα για τη νίκη με την Τουρκία

Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε κρίσιμα καλάθια και αύξησε τη διαφορά στον προημιτελικό με την Λιθουανία στη Ρίγα. Ελλάδα προκρίθηκε στους 4 του Eurobasket και μετά τον αγώνα ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού μίλησε για τη νίκη και την επόμενη ημέρα.

Οι δηλώσεις του Τολιόπουλου στην ΕΡΤ

«Ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι, που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδο. Ήμασταν όλοι έτοιμοι στο παρκέ για να αρπάξουμε μια μπάλα.

Είχαμε πει να βγάλουμε τον Βαλαντσιούνας από το παιχνίδι του. Ξέραμε ότι θα παίξουν πολύ δυνατά και θέλαμε να το κάνουμε πρώτα εμείς αυτό για να τους βγάλουμε από το παιχνίδι τους.

Είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε όλους τους Έλληνες».

Για τον ημιτελικό: «Η Τουρκία παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Θα είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να παίξουμε με την ίδια συγκέντρωση και το ίδιο πάθος».



