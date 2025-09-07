Eurobasket 2025: Έξαλλος με Γεωργιανό δημοσιογράφο ο Γιαμπουσέλε μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας - Δείτε βίντεο
EUROBASKET 2025
Γκερσόν Γιαμπουσέλε Γαλλία Γεωργία Eurobasket 2025

Ο αρχηγός της Γαλλίας μετά τον αποκλεισμό από την Γεωργία, «τα έχωσε» σε Γεωργιανό δημοσιογράφο, οποίος πανηγύριζε έξαλλα την πρόκριση της εθνικής του

Η Γεωργία έγραψε ήδη έκανε το θαύμα της στο EuroBasket 2025, καθώς προκρίθηκε στους «8» για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Λύγισε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 για να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο τουρνουά.

Μετά τον αποκλεισμό των «τρικολόρ», ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρέθηκε στη μικτή ζώνη για να παραχωρήσει δηλώσεις με την απογοήτευση να φαίνεται στο πρόσωπό του.

Μάλιστα ο εκνευρισμός έγινε ακόμα πιο έκδηλος, όταν απευθύνθηκε σε Γεωργιανό δημοσιογράφο που πανηγύριζε την πρόκριση της χώρας του.

«Μιλάμε εδώ, ηρέμησε. Είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι παίκτης», είπε ο Γιαμπουσελέ χαρακτηριστικά.


Best of Network