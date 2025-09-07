Eurobasket 2025: Έξαλλος με Γεωργιανό δημοσιογράφο ο Γιαμπουσέλε μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας - Δείτε βίντεο

Ο αρχηγός της Γαλλίας μετά τον αποκλεισμό από την Γεωργία, «τα έχωσε» σε Γεωργιανό δημοσιογράφο, οποίος πανηγύριζε έξαλλα την πρόκριση της εθνικής του