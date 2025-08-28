Eurobasket 2025: Δεν έφταναν οι 34 πόντοι του Ντόντσιτς, η Σλοβενία ηττήθηκε 105-95 από την Πολωνία - Βίντεο
Την έκπληξη της ημέρας έκαναν οι Πολωνοί, με κορυφαίο τον Τζόρνταν Λόιντ της Μονακό με 32 πόντους, ενώ συμπαραστάτης ήταν ο πρώην πράσινος Ματέους Πονίτκα με 23
«Με το δεξί» μπήκε στο εφετινό Eurobasket η Πολωνία, η οποία... απογοήτευσε στην πρεμιέρα τον Λούκα Ντόντσιτς και την παρέα του.
Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, οι «οικοδεσπότες» βασίστηκαν σε ένα ξέσπασμα τους στην τρίτη περίοδο, το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να επιβάλουν τον ρυθμό τους.
MATEUSZ PONITKA. HERO OF A NATION.#EuroBasket x @KoszKadra pic.twitter.com/MoC1ahF7up— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Με επιμέρους σκορ 8-20, έχοντας βρει ρυθμό από 6,75 και δίνοντας έμφαση στην άμυνα, οι παίκτες του Μίλιτσιτς ξέφυγαν με +13 (54-67 στο 25΄), το οποίο τους έδωσε ώθηση και ψυχολογία για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Πρώτος σκόρερ των νικητών, που έδωσαν ρεσιτάλ από τα 6,75 (14/25 τρίποντα), ο νατουραλιζέ, Τζόρνταν Λόιντ, με 32 πόντους και 7/8 τρίποντα, ενώ στους 23 (3/4τρ.) σταμάτησε ο γνώριμος μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Ματέους Πονίτκα.
Από την Σλοβενία, οι 34 πόντοι του αστέρα των Λ.Α. Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, δεν ήταν αρκετοί για την ανατροπή...
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105
MATEUSZ. PONITKA. 💥— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
That's the tweet.#EuroBasket x @KoszKadra pic.twitter.com/lsccKJlHw9
