Eurobasket 2025: H Φινλανδία δύσκολα 93-90 την Σουηδία - Βίντεο
Πρώτος σκόρερ ο Λάουρι Μαρκάνεν με 28 πόντους για τους νικητές
Στα τελευταία λεπτά απέφυγε το «σοκ» η Φινλανδία που επικράτησε 93-90 της Σουηδίας στο Τάμπερε, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Eurobasket.
Μπορεί ο σούπερ σταρ Λάουρι Μαρκάνεν να ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους (12 βολές), όμως στα δύσκολα αναδείχθηκαν παίκτες όπως ο Ματζούνι με άψογη στατιστική (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και τις δύο εύστοχες βολές με τις οποίες διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.
Από την άλλη πλευρά, σε εκπληκτική ημέρα βρέθηκε ο Λούντβιγκ Χάκανσον, ο γκαρντ που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Μπανταλόνα. Ο Σουηδός είχε 26 πόντους με 6/7 τρίποντα και πέντε ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στην έκπληξη.
Τα δεκάλεπτα (με πρώτη τη Σουηδία): 21-26, 48-49, 72-72, 90-93
Οι συνθέσεις:
ΣΟΥΗΔΙΑ (Μίκο Ριίπινεν): Ντ. Άντερσον 7 (1), Ράμστεντ, Φαλκ 2, Μποργκ, Λάρσον 10, Χάκανσον 28 (6), Μάρκουσον, Γκάντεφορς 15 (1), Πάντζαρ 10 (1), Εντζιέ 6, Μπίργκαντερ 12.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σάλιν 11 (3), Ενκαμούα 3, Γιαντούνεν 12 (2), Βαλτόνεν 3, Μάντσεν 2, Ματζούνι 15 (3),
Μαρκάνεν 28 (2), Μουουρίνεν 5, Γκούσταφσον 4, Γκράντισον 2, Σέπαλα 3.
