Το «κερασάκι» του Τρινκιέρι έρχεται από το NBA – Αυτή είναι η τελευταία μεγάλη κίνηση που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ

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Η έλευση του Αντρέα Τρινκιέρι στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί ουσιαστικά και την έναρξη της τελικής φάσης της προετοιμασίας. Ο Ιταλός τεχνικός αναλαμβάνει ένα σύνολο που έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τη διοίκηση να έχει προχωρήσει σε κινήσεις που προκαλούν αίσθηση και δείχνουν ξεκάθαρα τις αυξημένες φιλοδοξίες του «Δικεφάλου».Οι Μπριν Ταϊρί και Μπεν Μουρ έχουν ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθούν οι ΡαϊΚουάν Γκρέι, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάντζινς και Μάρκους Φόστερ. Τον Σεπτέμβριο αναμένονται οι Τζέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης, οι οποίοι θα έχουν προηγουμένως υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.Το ήδη ιδιαίτερα δυνατό ρόστερ, ωστόσο, αναμένεται να αποκτήσει ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει στραφεί στην αγορά του NBA για την τελευταία κίνηση του Τρινκιέρι, θέλοντας να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» ενός μεταγραφικού σχεδιασμού που έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες.Ο Γουότφορντ το τελευταίο «χτύπημα»Ο παίκτης που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι ο Τρέντον Γουότφορντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Φιλαδέλφεια 76ερς, μετά την απόφαση της ομάδας να μην ενεργοποιήσει την οψιόν για τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του.Ο 25χρονος φόργουορντ, ύψους 2,03 μ., διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας καταγράψει 270 συμμετοχές στο NBA με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Μπρούκλιν Νετς και Φιλαδέλφεια 76ερς.Την περασμένη σεζόν με τους 76ερς είχε 6,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ πραγματοποίησε και ορισμένες εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ξεχώρισε το triple-double απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, όταν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ.Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο NBA ήταν με τους Μπρούκλιν Νετς το 2024-25, όταν είχε 10,2 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε περίπου 21 λεπτά συμμετοχής.Παρότι δεν επιλέχθηκε στο Draft του 2021, κατάφερε να κερδίσει συμβόλαιο στο NBA με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ενώ το 2022 κατέκτησε το NBA Summer League, παίρνοντας μάλιστα το βραβείο του MVP στον τελικό μετά τους 19 πόντους, επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ, τρία κλεψίματα και μία τάπα απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.Το «κερασάκι» του ΤρινκιέριΗ προσθήκη του Γουότφορντ προορίζεται να αποτελέσει την τελευταία κίνηση στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκιέρι, συμπληρώνοντας ένα σύνολο που έχει αλλάξει επίπεδο μέσα από τις κινήσεις του καλοκαιριού.Πρόκειται για έναν παίκτη σε εξαιρετική μπασκετική ηλικία, με 270 παιχνίδια εμπειρίας στο NBA, ικανό να προσφέρει λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ και να δώσει στον Ιταλό προπονητή ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στο rotation.