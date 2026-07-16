Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Το ντόμινο με ΛεΜπρόν που επηρεάζει άμεσα το Σρέντερ και τα πραγματικά δεδομένα με Καμπάτσο
Το ντόμινο με ΛεΜπρόν που επηρεάζει άμεσα το Σρέντερ και τα πραγματικά δεδομένα με Καμπάτσο
Ο Παναθηναϊκός παραμένει σε αναζήτηση ενός γκαρντ πρώτης γραμμής για να ολοκληρώσει το ρόστερ του, με την αγορά να παρουσιάζει συνεχώς νέες ευκαιρίες
Οι εξελίξεις γύρω από τον Ντένις Σρέντερ στο ΝΒΑ, αλλά και η σταθερή παρουσία του Φακούντο Καμπάτσο στη λίστα των «πράσινων», δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκηνικό ενόψει της συνέχειας του καλοκαιριού.
Στόχος είναι η απόκτηση ενός παίκτη που θα αποτελέσει τον απόλυτο ηγέτη της περιφέρειας και θα ολοκληρώσει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Στόχος είναι η απόκτηση ενός παίκτη που θα αποτελέσει τον απόλυτο ηγέτη της περιφέρειας και θα ολοκληρώσει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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