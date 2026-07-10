Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την παίκτρια του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο
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Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την παίκτρια του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Η Ελληνική Ομοσπονδία έβγαλε ανακοίνωση για την 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την παίκτρια του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση για την 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο. 

Στην ανακοίνωση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη των μελών της. 

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:  «Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η είδηση της πρόωρης απώλειας ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.

Η ΕΠΟ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους οικείους της, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.

Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία».

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