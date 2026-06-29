Ο Τζόλης «σβήνει» τη μεταγραφή των 40 εκατ. της Λίβερπουλ!
SPORTS

Ο Τζόλης «σβήνει» τη μεταγραφή των 40 εκατ. της Λίβερπουλ!

Η μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού έχει πάρει «φωτιά», με τη Λίβερπουλ να έχει ήδη ολοκληρώσει μια σπουδαία κίνηση, αποκτώντας τον 22χρονο Ισπανό εξτρέμ Βίκτορ Μουνιόθ από την Οσασούνα έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Τζόλης «σβήνει» τη μεταγραφή των 40 εκατ. της Λίβερπουλ!
Ωστόσο, μια προσεκτική ματιά στα προηγμένα στατιστικά της έγκυρης πλατφόρμας DataMB, φέρνει στο προσκήνιο μια σύγκριση που… βγάζει μάτια και αφορά τον δικό μας Χρήστο Τζόλη.

Η σύγκριση των επιθετικών και δημιουργικών radars των δύο ποδοσφαιριστών για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποδεικνύει ότι ο Έλληνας διεθνής της Κλαμπ Μπριζ όχι μόνο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το νέο απόκτημα των «κόκκινων», αλλά κυριαρχεί ολοκληρωτικά, όντας ανώτερος σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Η μόνη κατηγορία στην οποία οριακά υπερέχει ο Ισπανός είναι οι ολοκληρωμένες ντρίμπλες (Dribbles completed), με τον Τζόλη να παίρνει τα σκήπτρα σε όλα τα υπόλοιπα metrics.

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