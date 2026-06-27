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Μουντιάλ 2026: Επέστρεψε στις ΗΠΑ ο Ντιντιέ Ντεσάν
Μουντιάλ 2026: Επέστρεψε στις ΗΠΑ ο Ντιντιέ Ντεσάν
Ο Γάλλος εκλέκτορας ταξίδεψε στη χώρα του για την κηδεία της μητέρας του και επέστρεψε στη Βοστώνη για να προετοιμάσει την ομάδα για το νοκ άουτ παιχνίδι με την Σουηδία
Στη Βοστώνη επέστρεψε ο Ντιντιέ Ντεσάν, μετά το ταξίδι «αστραπή» που έκανε στη Γαλλία, εξαιτίας του θανάτου της μητέρας του. Ο τεχνικός των «τρικολόρ» απουσίασε από το χθεσινό (26/6) παιχνίδι με τη Νορβηγία, στο φινάλε της φάσης των ομίλων, προκειμένου να είναι παρών στη νεκρώσιμη ακολουθία, και τη θέση του πήρε προσωρινά ο συνεργάτης του, Γκι Στεφάν.
Ο Ντεσάμπ αναμένεται να είναι κανονικά στη σημερινή προπόνηση της ομάδας και φυσικά θα επανέλθει στον πάγκο για το ματς της φάσης των «32» με τη Σουηδία, που θα γίνει τα μεσάνυχτα της Τρίτης 30/6, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.
«Οι σκέψεις μου είναι με τον Ντιντιέ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφει τόσο σύντομα. Οι παίκτες έπραξαν το σωστό. Συγκινήθηκαν πολύ. Άκουσαν τον Ντιντιέ να τους μιλάει και να τους λέει ότι θρηνεί και έπρεπε να φύγει. Φυσικά, δεδομένου του στενού δεσμού μεταξύ τους, οι παίκτες ήθελαν να κάνουν κάτι καλό», δήλωσε ο Γκι Στεφάν, μετά τη νίκη 4-1 επί της Νορβηγίας, με την οποία η εθνική Γαλλίας «σφράγισε» την πρώτη θέση του 9ου ομίλου.
Ο Ντεσάμπ αναμένεται να είναι κανονικά στη σημερινή προπόνηση της ομάδας και φυσικά θα επανέλθει στον πάγκο για το ματς της φάσης των «32» με τη Σουηδία, που θα γίνει τα μεσάνυχτα της Τρίτης 30/6, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.
«Οι σκέψεις μου είναι με τον Ντιντιέ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφει τόσο σύντομα. Οι παίκτες έπραξαν το σωστό. Συγκινήθηκαν πολύ. Άκουσαν τον Ντιντιέ να τους μιλάει και να τους λέει ότι θρηνεί και έπρεπε να φύγει. Φυσικά, δεδομένου του στενού δεσμού μεταξύ τους, οι παίκτες ήθελαν να κάνουν κάτι καλό», δήλωσε ο Γκι Στεφάν, μετά τη νίκη 4-1 επί της Νορβηγίας, με την οποία η εθνική Γαλλίας «σφράγισε» την πρώτη θέση του 9ου ομίλου.
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