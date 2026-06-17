«Ένα, δύο, τρία… Ζήτω ο Λιονέλ Μέσι»: Ο παγκόσμιος Τύπος σε βαθιά υπόκλιση για τον κορυφαίο όλων των εποχών!
SPORTS

«Ένα, δύο, τρία… Ζήτω ο Λιονέλ Μέσι»: Ο παγκόσμιος Τύπος σε βαθιά υπόκλιση για τον κορυφαίο όλων των εποχών!

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026

«Ένα, δύο, τρία… Ζήτω ο Λιονέλ Μέσι»: Ο παγκόσμιος Τύπος σε βαθιά υπόκλιση για τον κορυφαίο όλων των εποχών!
Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ, στον αγώνα της Τρίτης απέναντι στην Αλγερία (3-0) για τον δέκατο όμιλο. Πλέον χρειάζεται μόλις ένα ακόμη γκολ για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία όλων των διοργανώσεων.

«Αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός» έγραψε η Daily Mail, «Με τρία γκολ του Λέο, η Αργεντινή νίκησε στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο: ο αρχηγός με το νούμερο 10 ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ», μετέδωσε η αργεντίνικη «Olé».

«Ο Μέσι είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα τρία γκολ του αρχηγού χάρισαν στην Αργεντινή μια πανηγυρική νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Αλγερία: η ομάδα επικράτησε με 3-0», σχολίασε η La Nación, ενώ η O Globo επισημαίνει: «Ο Μέσι σκόραρε τρεις φορές και ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ των Μουντιάλ».

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