Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
«Ένα, δύο, τρία… Ζήτω ο Λιονέλ Μέσι»: Ο παγκόσμιος Τύπος σε βαθιά υπόκλιση για τον κορυφαίο όλων των εποχών!
«Ένα, δύο, τρία… Ζήτω ο Λιονέλ Μέσι»: Ο παγκόσμιος Τύπος σε βαθιά υπόκλιση για τον κορυφαίο όλων των εποχών!
Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026
Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ, στον αγώνα της Τρίτης απέναντι στην Αλγερία (3-0) για τον δέκατο όμιλο. Πλέον χρειάζεται μόλις ένα ακόμη γκολ για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία όλων των διοργανώσεων.
«Αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός» έγραψε η Daily Mail, «Με τρία γκολ του Λέο, η Αργεντινή νίκησε στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο: ο αρχηγός με το νούμερο 10 ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ», μετέδωσε η αργεντίνικη «Olé».
«Ο Μέσι είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα τρία γκολ του αρχηγού χάρισαν στην Αργεντινή μια πανηγυρική νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Αλγερία: η ομάδα επικράτησε με 3-0», σχολίασε η La Nación, ενώ η O Globo επισημαίνει: «Ο Μέσι σκόραρε τρεις φορές και ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ των Μουντιάλ».
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
«Αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός» έγραψε η Daily Mail, «Με τρία γκολ του Λέο, η Αργεντινή νίκησε στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο: ο αρχηγός με το νούμερο 10 ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ», μετέδωσε η αργεντίνικη «Olé».
«Ο Μέσι είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα τρία γκολ του αρχηγού χάρισαν στην Αργεντινή μια πανηγυρική νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Αλγερία: η ομάδα επικράτησε με 3-0», σχολίασε η La Nación, ενώ η O Globo επισημαίνει: «Ο Μέσι σκόραρε τρεις φορές και ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ των Μουντιάλ».
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα